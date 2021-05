Миротворцам в ЦАР не место: почему жители страны требуют вывода контингента ООН

Центральноафриканцы готовятся провести очередной массовый митинг против присутствия многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) и ее руководителя Манкера Ндиай в республике.

Организаторы акции из гражданского общества Galaxy 3003 призывают население восьми районов Банги и Бимбо выйти на мирную демонстрацию, которая проводится с разрешения правоохранительных органов государства.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, почему жители ЦАР требуют вывода контингента МИНУСКА на протяжении нескольких месяцев, а главное — что послужило причиной волны критики в адрес главы миссии ООН.

Мероприятие, запланированное на 6 мая, начнется у главного стадиона Банги в половине восьмого утра. Протестующие пройдут маршем к базе МИНУСКА, где передадут представителю Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в Банги меморандум с требованием вывести миротворческий контингент из ЦАР.

Претензии митингующих нельзя назвать необоснованными сразу по нескольким причинам.

Во-первых, конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» уже разгромлен. Об этом еще в начале апреля заявил советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров. На данный момент в государстве остаются лишь малочисленные и разрозненные отряды боевиков, нейтрализацией которых занимается национальная армия (FACA). В связи с этим присутствие миротворцев лишено смысла.

Во-вторых, жители различных районов страны неоднократно указывали на факты сотрудничества «голубых касок» с радикалами. Миротворцы занимаются подготовкой бандитов и передают им оружие, а также расхищают природные богатства ЦАР.

En plus de leur inutilité en Afrique, voici ce qu'ils savent faire de mieux: voler la richesse du pays. Ici un camion blindé de l'ONU se renverse . À l'intérieur se trouve des sacs de cobalt. pic.twitter.com/awALLmzCX9

Особенное беспокойство вызывает то, что у оставшихся боевиков появились взрывные устройства. Мины начали активно использоваться радикалами в ЦАР после того, как с правительственные силы при поддержке руандийских военнослужащих и российских инструкторов устранили «Коалицию».

Только за апрель число жертв минного оружия среди мирных граждан составило 16 человек. Причем правоохранители подозревают, что не все подобные случаи отражены в статистике. В свою очередь население государства уверено, что именно миротворцы поставляют взрывчатку боевикам.

#Centrafrique



Le 20 avril 2021, sur la route Baboua – Abba près du village de Bondiba, un conducteur de moto-taxi et ses 3 passagers dont une femme et deux enfants, ont sauté sur la mine et sont décédés des blessures. pic.twitter.com/TJ2i0gJVXx