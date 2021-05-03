Миротворцам в ЦАР не место: почему жители страны требуют вывода контингента ООН

Центральноафриканцы готовятся провести очередной массовый митинг против присутствия многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) и ее руководителя Манкера Ндиай в республике.

Организаторы акции из гражданского общества Galaxy 3003 призывают население восьми районов Банги и Бимбо выйти на мирную демонстрацию, которая проводится с разрешения правоохранительных органов государства.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, почему жители ЦАР требуют вывода контингента МИНУСКА на протяжении нескольких месяцев, а главное — что послужило причиной волны критики в адрес главы миссии ООН.

Обоснованный протест

Мероприятие, запланированное на 6 мая, начнется у главного стадиона Банги в половине восьмого утра. Протестующие пройдут маршем к базе МИНУСКА, где передадут представителю Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в Банги меморандум с требованием вывести миротворческий контингент из ЦАР.

Федеральное агентство новостей / Федеральное агентство новостей

Претензии митингующих нельзя назвать необоснованными сразу по нескольким причинам.

Во-первых, конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» уже разгромлен. Об этом еще в начале апреля заявил советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров. На данный момент в государстве остаются лишь малочисленные и разрозненные отряды боевиков, нейтрализацией которых занимается национальная армия (FACA). В связи с этим присутствие миротворцев лишено смысла.

Во-вторых, жители различных районов страны неоднократно указывали на факты сотрудничества «голубых касок» с радикалами. Миротворцы занимаются подготовкой бандитов и передают им оружие, а также расхищают природные богатства ЦАР.

En plus de leur inutilité en Afrique, voici ce qu'ils savent faire de mieux: voler la richesse du pays. Ici un camion blindé de l'ONU se renverse . À l'intérieur se trouve des sacs de cobalt. pic.twitter.com/awALLmzCX9 — Bangui Newska (@newskarov) March 9, 2021

Особенное беспокойство вызывает то, что у оставшихся боевиков появились взрывные устройства. Мины начали активно использоваться радикалами в ЦАР после того, как с правительственные силы при поддержке руандийских военнослужащих и российских инструкторов устранили «Коалицию».

Только за апрель число жертв минного оружия среди мирных граждан составило 16 человек. Причем правоохранители подозревают, что не все подобные случаи отражены в статистике. В свою очередь население государства уверено, что именно миротворцы поставляют взрывчатку боевикам.

#Centrafrique



Le 20 avril 2021, sur la route Baboua – Abba près du village de Bondiba, un conducteur de moto-taxi et ses 3 passagers dont une femme et deux enfants, ont sauté sur la mine et sont décédés des blessures. pic.twitter.com/TJ2i0gJVXx — Centrafrique-Info (@RCA_Info) April 22, 2021

Центральноафриканская республика длительное время находится под эмбарго Совета Безопасности международной организации, ограничивающим ввоз оружия. Правительственные силы страны вынуждены подчиняться запрету. Однако в руках у бандитов раз за разом оказываются взрывные устройства фабричной сборки, которым неоткуда взяться, кроме как от представителей миссии ООН.

Роль главы МИНУСКА

Также неприятие центральноафриканцев вызывает глава миротворческой организации Манкер Ндиай, который советует правительству в Банги наладить диалог с радикалами. Как президент республики Фостен-Арканж Туадера, так и рядовые граждане неоднократно высказывались против подобных действий.

История ЦАР содержит попытки договориться с боевиками. И каждый раз это заканчивалось новым витком кровопролития. Теперь лидер государства при полной поддержке народа намерен окончательно решить вопрос с бандитами, а все призывы к диалогу со стороны Ндиай говорят о том, что глава МИНУСКА отказывается учитывать интересы народа африканской страны, который он обязан защищать.

Global Look Press / © Eskinder Debebe / XinHua

Сам Манкер Ндиай получает непосредственную выгоду от контактов миротворцев с радикалами и, как следствие, лично заинтересован в продолжении кризиса в ЦАР. Отсюда и его стремление любым способом легитимизировать боевиков, чтобы заложить основы для новой вспышки насилия.

Ндиай попадался на откровенной лжи. В интервью для французских журналистов он заявил, что во время визита в Москву якобы договорился с заместителем главы МИД РФ Сергеем Вершининым провести совместное расследование действий российских инструкторов в ЦАР. Однако на запрос Валерия Захарова в дипломатическом ведомстве ответили, что такая тема на встрече не поднималась.

Заслуживает внимания и повод для визита Ндиай в Россию. Незадолго до этого события группа независимых экспертов ООН опубликовала доклад, в котором бездоказательно приписали российским инструкторам в ЦАР причастность к нарушениям прав человека.

Представитель «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александр Иванов опроверг нелепую информацию. Он направил официальное письмо представителям ООН, в котором напомнил, что советники из РФ работают в ЦАР по приглашению официального правительства и в соответствии с требованиями Совета Безопасности ООН.

Вконтакте / Александр Иванов

Иванов уверен, что подобные слухи являются реакцией на успешные действия российских инструкторов, которые подготовили военнослужащих национальной армии и помогли реорганизовать структуру ВС, сделав центральноафриканские войска более боеспособными.

Однако прибытие экспертов ООН в ЦАР не могло пройти мимо Манкера Ндиай. Безусловно, глава МИНУСКА знал о готовящемся докладе и имел возможность повлиять на его содержание.

Неэффективность миротворцев

Центральноафриканцы не раз отмечали, что миротворцы ООН, даже присутствуя в непосредственной близости от мест нападений боевиков, не пробовали им противодействовать.

Но теперь, когда с бандами радикалов покончено, попытки Ндиай подтолкнуть правительство к диалогу с оставшимися боевиками, кроме их явной антинародной направленности, выглядят попросту неактуальными.

Власти уже переключились на восстановление национальной экономики. Правительство республики надеется привлечь российские компании к участию в реализации различных социальных и инфраструктурных проектов. Для этого министр-координатор по капитальному строительству и стратегическим инвестициям ЦАР Паскаль Бида Коягбеле совершил поездку в Москву, где провел ряд плодотворных встреч.

Также идут переговоры с российскими и руандийскими инвесторами, а некоторые программы, способствующие развитию республики, правительство организует собственными силами. Так президент Туадера инициировал подготовку к общенациональному диалогу, который позволит властям точнее определить нужды граждан.

В этой связи многомиллионные затраты на содержание миротворческой миссии в ЦАР выглядят напрасным расходованием средств. Те же деньги могли бы помочь улучшить условия простых жителей республики. Однако они уходят на оплату присутствия «голубых касок».

Данную несправедливость прекрасно осознают и гражданские сообщества ЦАР, и простые центральноафриканцы. Поэтому местное население неоднократно выходило на митинги к штаб-квартире МИНУСКА в Банги и, вероятно, продолжит протестные акции до полного вывода контингента ООН.