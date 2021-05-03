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Китайские аналитики назвали главного врага США

Политика
Китайские аналитики назвали главного врага США
ФБА «Экономика сегодня»

Пекин, 3 мая. США имеют союзника, который на самом деле является злейшим врагом американцев.

Судя по ситуации на мировой арене, Россия и Китай уже давно не являются злейшими врагами Вашингтона. Об этом заявили аналитики китайского издания Sina, передает «ПолитРоссия».

«После того как Байден пришел к власти, все виды давления на Китай и Россию были ужесточены», — отмечают авторы.

Соединенные Штаты направили все усилия на то, чтобы сдержать силу и амбиции Москвы и Пекина. Однако вовсе не они являются главным врагом Вашингтона.

«Самым большим противником США уже давно является не Россия, а Япония», — заявили аналитики.

Токио — скрытый противник Белого дома. Многие думают, что после поражения во Второй мировой войне Япония всего лишь маленькая страна, паразитирующая в рамках Азиатско-Тихоокеанского региона США. По мнению китайцев, японцы просто умело притворяются слабыми.

«Они склоняют головы перед сильными, говорят красивые слова, чтобы усыпить бдительность противников, имитируют покорность… Под покровом этого они работают над тем, чтобы за короткий период времени увеличить свою мощь и убить бывшего «хозяина», — отмечено в издании.

Российские военные подготовили на Курильских островах неприятный «сюрприз» на случай, если Япония и США захотят отобрать их силой, заявил ранее политолог Александр Перенджиев. В Японии, как пишет китайское издание Sina, до сих пор мечтают завладеть «северными территориями». Время от времени там продолжают звучать возгласы, что дипломатические меры себя исчерпали и пора забрать острова с помощью силы. В этом японцы рассчитывают на поддержку США.

Президент США Джо Байден планирует обсудить стабилизацию русско-американских отношений на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом ранее заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает 360tv.ru.

россия япония сша китай
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