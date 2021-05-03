Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 мая 22:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:08
Происшествия
Российский блогер умер в Абхазии после 40-дневного испытания голодом
22:02
Происшествия
Юный петербуржец обнаружил иглу в шоколадном батончике из магазина
22:00
Общество
Иван Краско о Ефиме Каменецком: Я потерял очень близкого человека
21:49
Общество
Стас Барецкий вступился за спортсменок, трясших ягодицами на фоне казанской мечети
21:40
Весь мир
Власти ЦАР опровергли слухи об исчезновении арестованных в Пауа наемников из Чада
21:40
Политика
Китайские аналитики назвали главного врага США
21:30
Общество
Милонов осудил перформанс красноярской художницы с переодеванием в Иисуса
21:21
Весь мир
ЮАР пытается сохранить возможность аутентичной охоты на диких животных для туристов
21:18
Весь мир
Президент Замбии избран кандидатом от правящей партии страны на ближайших выборах
21:15
Шоу-бизнес
Макеева показала фото в обнимку с будущим мужем
21:13
Шоу-бизнес
Сергей Бурунов заговорил об огорчениях в жизни
21:12
Весь мир
Избирком ЦАР анонсировал новый тур выборов в Национальную ассамблею
21:08
Шоу-бизнес
«Королева» российского сегмента TikTok Дина Саева объяснила отказ от охраны
21:07
Весь мир
Фармацевтические компании судятся из-за эпидемии наркомании в США
21:01
Шоу-бизнес
Алекса вышла на пробежку спустя две недели после родов
21:00
Политика
Корнилов: Польша пытается привести к вассальной присяге Прибалтику и Украину
20:59
Весь мир
Переходный военный совет Чада утвердил состав правительства республики
20:59
Экономика
Новый BMW X3 «засветился» в Сети
20:58
Общество
В Роспотребнадзоре считают отдых привитых от коронавируса россиян в ЕС безопасным
20:58
Весь мир
МИД Ирака вручил ноту протеста дипломату Турции из-за операций на севере страны
Все новости

Власти ЦАР опровергли слухи об исчезновении арестованных в Пауа наемников из Чада

Весь мир
Власти ЦАР опровергли слухи об исчезновении арестованных в Пауа наемников из Чада
facebook.com  /  @ngrebadapm

Банги, 3 мая. Центральноафриканские правоохранители представили властям республики 25 лиц, арестованных в населенном пункте Пауа на северо-западе страны. По версии следствия, они являются наемниками из Чада.

Глава полиции заявил, что указанные лица принимали участие в действиях подконтрольной экс-президенту ЦАР Франсуа Бозизе «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) в районе городов Бозум, Пауа, Нана-Бакасса и Нанга-Богила. При этом не все из них владеют санго — официальным языком республики, хотя двое говорят на французском.

Сами задержанные утверждают, что являются золотоискателями и ни к каким вооруженным группировкам не принадлежат. Однако центральноафриканские правоохранители сомневаются в искренности их слов.

Передача подозреваемых в наемничестве в руки правосудия опровергает фейковую информацию, якобы арестованные пропали без вести.

«Наши силы обороны и безопасности прилагают усилия на местах. Они только что захватили 25 чадских наемников, которые присутствовали на территории страны в течение четырех месяцев. Это означает, что преступники активно участвовали в действиях «Коалиции».

Некоторые СМИ начали распространять сообщения о том, что военнослужащие арестовали 25 граждан Чада и впоследствии они пропали без вести. Задержанные здесь, их передадут в распоряжение правосудия», — заявила министр обороны ЦАР Мари-Ноэль Кояра.

Мари-Ноэль Кояра
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Армия Центральноафриканской Республики (FACA) арестовала 25 наемников в конце апреля неподалеку от границ с Чадом. Обстановка на северных рубежах страны находится под пристальным вниманием силовиков после смерти президента соседнего государства Идриса Деби.

В остальной части страны после разгрома вооруженных группировок началось восстановление экономики. Однако разрозненные отряды боевиков и отдельные радикалы все еще скрываются в провинциальных районах ЦАР.

африка цар
Комментировать
Самое популярное
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Политика 102519 1 мая 2021
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 46250 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 36038 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
Общество 35913 2 мая 2021
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Политика 34598 2 мая 2021
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Все новости / Весь мир / Власти ЦАР опровергли слухи об исчезновении арестованных в Пауа наемников из Чада
Рейтинг@Mail.ru