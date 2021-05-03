Власти ЦАР опровергли слухи об исчезновении арестованных в Пауа наемников из Чада

Банги, 3 мая. Центральноафриканские правоохранители представили властям республики 25 лиц, арестованных в населенном пункте Пауа на северо-западе страны. По версии следствия, они являются наемниками из Чада.

Глава полиции заявил, что указанные лица принимали участие в действиях подконтрольной экс-президенту ЦАР Франсуа Бозизе «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) в районе городов Бозум, Пауа, Нана-Бакасса и Нанга-Богила. При этом не все из них владеют санго — официальным языком республики, хотя двое говорят на французском.

Сами задержанные утверждают, что являются золотоискателями и ни к каким вооруженным группировкам не принадлежат. Однако центральноафриканские правоохранители сомневаются в искренности их слов.

Передача подозреваемых в наемничестве в руки правосудия опровергает фейковую информацию, якобы арестованные пропали без вести.

«Наши силы обороны и безопасности прилагают усилия на местах. Они только что захватили 25 чадских наемников, которые присутствовали на территории страны в течение четырех месяцев. Это означает, что преступники активно участвовали в действиях «Коалиции». Некоторые СМИ начали распространять сообщения о том, что военнослужащие арестовали 25 граждан Чада и впоследствии они пропали без вести. Задержанные здесь, их передадут в распоряжение правосудия», — заявила министр обороны ЦАР Мари-Ноэль Кояра.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Армия Центральноафриканской Республики (FACA) арестовала 25 наемников в конце апреля неподалеку от границ с Чадом. Обстановка на северных рубежах страны находится под пристальным вниманием силовиков после смерти президента соседнего государства Идриса Деби.

В остальной части страны после разгрома вооруженных группировок началось восстановление экономики. Однако разрозненные отряды боевиков и отдельные радикалы все еще скрываются в провинциальных районах ЦАР.