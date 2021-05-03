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ЮАР пытается сохранить возможность аутентичной охоты на диких животных для туристов

  /   Обновлено: 03 мая 2021 21:31
Весь мир
ЮАР пытается сохранить возможность аутентичной охоты на диких животных для туристов
pixabay.com  / 

Претория, 3 мая. Власти Южно-Африканской Республики планируют запретить разведение львов в неволе для трофейной охоты. Решение принято на основе рекомендаций специальной комиссии, созданной правительством.

«Мы должны остановить и обратить вспять одомашнивание львов посредством разведения и содержания в неволе», — заявила в рамках пресс-конференции министр окружающей среды ЮАР Барбара Криси.

Она добавила, что власти не запрещают регулируемую законом охоту.

Данная практика вызывает бурные споры в ЮАР. С одной стороны, решение южноафриканского правительства угрожает прибыльному бизнесу разведения животных для удовлетворения запросов туристов.

С другой — в США, Австралии и ЕС проходят кампании в пользу запрета на ввоз трофеев, добытых на подобной охоте. И таким образом появляется угроза потерять часть потока путешественников из богатых стран. Именно этот аргумент стал решающим для ЮАР.

«Правительство намерено гарантировать, что те, кто интересуется настоящей охотой, получат такой опыт и не будут стрелять в животных, которые только что выведены из клетки», — резюмировала Барбара Криси.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей подробно рассказывала об угрозе для популяции африканских львов, которых убивают ради поставки костей животных на азиатские рынки народных лекарственных средств.

ЮАР пытается сохранить возможность аутентичной охоты на диких животных для туристов
Федеральное агентство новостей  / 

африка юар
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