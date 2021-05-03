ЮАР пытается сохранить возможность аутентичной охоты на диких животных для туристов

Претория, 3 мая. Власти Южно-Африканской Республики планируют запретить разведение львов в неволе для трофейной охоты. Решение принято на основе рекомендаций специальной комиссии, созданной правительством.

«Мы должны остановить и обратить вспять одомашнивание львов посредством разведения и содержания в неволе», — заявила в рамках пресс-конференции министр окружающей среды ЮАР Барбара Криси.

Она добавила, что власти не запрещают регулируемую законом охоту.

Данная практика вызывает бурные споры в ЮАР. С одной стороны, решение южноафриканского правительства угрожает прибыльному бизнесу разведения животных для удовлетворения запросов туристов.

С другой — в США, Австралии и ЕС проходят кампании в пользу запрета на ввоз трофеев, добытых на подобной охоте. И таким образом появляется угроза потерять часть потока путешественников из богатых стран. Именно этот аргумент стал решающим для ЮАР.

«Правительство намерено гарантировать, что те, кто интересуется настоящей охотой, получат такой опыт и не будут стрелять в животных, которые только что выведены из клетки», — резюмировала Барбара Криси.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей подробно рассказывала об угрозе для популяции африканских львов, которых убивают ради поставки костей животных на азиатские рынки народных лекарственных средств.