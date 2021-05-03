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Макеева показала фото в обнимку с будущим мужем

Шоу-бизнес
Макеева показала фото в обнимку с будущим мужем
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 3 мая. Актриса Анастасия Макеева опубликовала в Instagram фото со своим женихом, который ради нее ушел из семьи с четырьмя детьми.

Звезда начала отношения с бизнесменом Романом Мальковым в прошлом году. Он приехал в Москву на заработки из Словении и, познакомившись с актрисой, остался жить в столице. За роман с женатым и многодетным отцом Макееву не раз осуждали фанаты и коллеги, однако артистка не обращает на хейт никакого внимания.

Совсем недавно она получила от избранника предложение руки и сердца. Фанатам актрисы показалось странным, что мужчина предложил новой возлюбленной построить семью, при этом не успев развестись с предыдущей женой. Однако на настоящий момент все вопросы улажены, Макеевой даже удалось перевезти его старшего сына Андрея в Москву.

На майские праздники пара решила поехать на отдых на юг России, в Краснодарский край. Влюбленные сделали там совместный снимок на фоне моря.

«Москва-Краснодар-Новороссийск. Любовь-счастье-семья. Красный-синий-белый», — подписала Макеева фото в обнимку с будущим мужем.

Своих чувств пара не скрывает. Совсем недавно актриса написала в Instagram признание в любви к своему жениху, назвав его лучшим мужчиной во всей вселенной.

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