Сергей Бурунов заговорил об огорчениях в жизни

Москва, 3 мая. Звезда многочисленных российских фильмов Сергей Бурунов рассказал журналистам о жизненных трудностях и огорчениях, с которыми ему приходится сталкиваться.

Актер Сергей Бурунов пообщался с корреспондентами издания «Собеседник», заявив, что ежедневно ему приходится сталкиваться с различными сложностями. Звезда отличается своей прямолинейностью и открыто выражает свое мнение по острым вопросам.

«Этот мир таков: он каждый день делает что-то, чтобы тебя расстроить. Это такая планета, так все устроено. Но чтобы с этим бороться, создателями нам дан мозг. Надо умнеть, надо просыпаться и приходить к осознанности, не реагировать на то, что делают этот мир и люди», — резко объяснил Бурунов.

Интервью журналистам 44-летний актер давал в медицинской маске. На вопрос о здоровье, звезда «Ивановых-Ивановых» отметил, что следит за собой и тратит деньги на обследование организма регулярно.

Коллеги Бурунова по съемочной площадке считают актера талантливым творцом. Его главным секретом успеха называют простоту в общении с людьми и работоспособность.