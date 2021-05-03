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Президент Замбии избран кандидатом от правящей партии страны на ближайших выборах

Весь мир
Президент Замбии избран кандидатом от правящей партии страны на ближайших выборах
Global Look Press  /  © Martin Mbangweta / XinHua

Лусака, 3 мая. Президент Замбии Эдгар Лунгу стал кандидатом от правящей партии «Патриотический фронт» (PF) на выборах главы государства.

Секретарь PF Дэвис Мвила заявил, что замбийский лидер соответствует всем требованиям партийной конституции, решение о его назначении является окончательным. Вручение Лунгу соответствующих документов состоялось на официальной церемонии в Международном конференц-центре Мулунгуши в столице страны — Лусаке.

Намерение Эдгара Лунгу принять участие в голосовании за пост главы государства вызвало недовольство со стороны оппозиции и некоторых гражданских ассоциаций. Противники выдвижения лидера Замбии на новый срок считают, что он уже дважды получал мандат президента — в 2015 и в 2016 годах.

Однако сторонники Лунгу утверждают, что первый срок нельзя считать полноценным, поскольку он продлился всего полтора года вместо положенных пяти лет.

В январе 2015 г. Эдгар Лунгу стал главой Замбии после кончины избранного президента Майкла Сата. В августе 2016 года в ожесточенной борьбе он победил главу «Объединенной партии национального развития» Хакаинде Хичилема и занял пост лидера государства на полный срок.

Ранее глава отделения PF в провинции Лусака Пол Мунга заявил, что оппозиционеры пытались подкупить Верховный суд, чтобы добиться запрета для Лунгу баллотироваться на ближайших выборах.

африка замбия
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