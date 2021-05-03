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Стас Барецкий вступился за спортсменок, трясших ягодицами на фоне казанской мечети

Общество
Стас Барецкий вступился за спортсменок, трясших ягодицами на фоне казанской мечети
Федеральное агентство новостей  /  ТАСС / Коньков Сергей / Prt Scr youtube.com / Свои в теме

К сожалению, в ряде российских городов крайне не хватает спортивных площадок, а потому некоторым любителям здорового образа жизни порой приходится разминаться в непосредственной близости от культовых сооружений. Об этом в интервью ФАН заявил писатель и режиссер Стас Барецкий.

Участницы «Казанского марафона» сняли на видео свою разминку перед забегом. На нем отчетливо видно, как девушки выпячивают свои «пятые точки» прямо в объектив камеры. Эта сама по себе возмутительная видеозапись приобрела элементы надругательства над религиозными символами, когда стало ясно, что свои приседания дамы производили на фоне соборной мечети «Кул-Шариф».

Данный факт уже вызвал справедливое возмущение заместителя муфтия Татарстана Рафика Мухаметшина. Он назвал действия девушек на фоне мечети «провокационными» и подчеркнул, что «такие формы» для религиозного мусульманского сообщества неприемлемы.

«Был я в Казани и должен сказать, что там мечети буквально на каждом шагу, — заявил Барецкий. — Особенно в центре города: там их, похоже, даже больше, чем жилых домов!».

Шоумен вспомнил, как он пытался попить пива в Старой Казани и не мог найти места, где его попытка утолить жажду алкоголя не повлекла бы за собой оскорбления чувств верующих.

«Нельзя же выпивать рядом с мечетями! — объясняет писатель. — И пришлось мне это несчастное пиво пить уже в своем гостиничном номере, где на меня никто бы не смог за это обидеться».

Вместе с тем режиссер подчеркнул, что мечеть — это святое, и согласился с заместителем муфтия Татарстана, что девушки могли бы найти более подходящий фон для своих «эротичных разминок».

«Проблема лишь в том, что в Казани это сделать нереально сложно, — добавил собеседник ФАН. — Повсюду святые места! И тут у нас два варианта: либо мы депортируем из Казани всех девушек, занимающихся бегом, чтобы не дай бог кто-то не возбудился, когда они будут проходить мимо мечети, либо укутываем их в черные платки сверху донизу — и пускай в них занимаются».

Барецкий также указал на причину кощунственного поведения молодых дам.

«Дело в том, что в Казани критическая нехватка спортивных площадок, — заметил шоумен. — Где же девушкам заниматься? С другой стороны, они сами могли бы уже понять, где живут — и оглядываться каждый раз, когда оттопыривают свои пятые точки, чтобы не дай боже фоном им не послужили религиозные сооружения. Хочешь потрясти жопой — посмотри, нет ли рядом мечети! А вообще я желаю девчонкам, чтобы их не тронули, а то казанцы — народ чувствительный».

россия казань мечеть видео барецкий
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