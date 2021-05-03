«Королева» российского сегмента TikTok Дина Саева объяснила отказ от охраны

Москва, 3 мая. Популярная TikTok-блогер Дина Саева стала героем нового выпуска YouTube-шоу журналистки Ксении Собчак. Юная звезда рассказала, почему отказать от охраны.

Дина Саева имеет 20 миллионов подписчиков в TikTok, что делает ее одной из самых популярных российских блогеров этой платформы. Девушка уже успела заработать миллионы и сняться в рекламных кампаниях мировых брендов, таких как Fendi, Dolce & Gabbana и других.

В YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» «королева» российского сегмента TikTok рассказала о своем решении отказаться от личной охраны. Она объяснила это нежеланием ходить на мероприятия, когда за ней по пятам кто-то следует. Примечательно, что у девушки есть много хейтеров, которые угрожают ей расправой из-за публикации откровенных фото.

«Хейтеры затравили меня за откровенные снимки, но я вижу в них только эстетику. Мне не стыдно сняться полностью обнаженной. Мне не привыкать к критике, ведь родственники из Таджикистана до сих пор не простили моей матери связь с русским», — заявила Саева.

Имя девушки не сходило с таблоидов после дня рождения телеведущей Насти Ивлеевой. На вечеринке девушку заметили в объятиях сразу двух молодых людей.