Алекса вышла на пробежку спустя две недели после родов

Москва, 3 мая. Звезда «Фабрики звезд — 4», Instagram-блогер Алекса опубликовала в Stories видео с вечерней пробежки, на которую вышла впервые после родов.

Знаменитость может похвастаться точеной фигурой спустя всего две недели после рождения ребенка. Как прокомментировала Алекса, это связано с ее постоянными занятиями спортом еще до беременности.

Вечерняя пробежка звезды прошла вместе с ее супругом, фитнес-тренером российских селебрити Вячеславом Дайчевым. Он заверил подписчиков, что его жена вернулась к занятиям спортом после разрешения врачей. Алекса не скрывала восторга от возобновления физической активности.

«Нереально наслаждаюсь, просто кайф, нет слов. Девять месяцев без бега, ты что... Я же фанат бега, ты знаешь», — ответила Алекса на вопрос мужа, как ей пробежка после длительного перерыва.

Алекса сообщила о рождении дочери 17 апреля. Девочка, которую пара назвала Адрианой, появилась на свет днем ранее. Первенец молодой мамы родился здоровым.