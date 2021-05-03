Избирком ЦАР анонсировал новый тур выборов в Национальную ассамблею

Банги, 3 мая. Национальное избирательное управление ЦАР (ANE) заявило, что выборы депутатов центральноафриканского парламента пройдут в 50 округах.

Всеобщее голосование в ЦАР состоялось 27 декабря прошлого года на фоне активизации боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены». В большинстве регионов страны силовым структурам республики совместно с руандийскими военными и российскими инструкторами удалось обеспечить мирные выборы.

Однако в некоторых районах волеизъявлению народа помешала угроза безопасности, либо отсутствие избирательных материалов. Конституционный суд (КС) страны и ANE приняли решение о проведении частичных выборов в Национальную ассамблею в тех областях, где голосование либо не состоялось, либо признано недействительным.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Пресс-секретарь ANE Теофил Момокоама уточнил, что КС подтвердил назначение 90 депутатов, среди которых 11 женщин. Также аннулированы результаты выборов в Нана-Бакасса, что увеличивает количество избирательных округов, где необходимо провести голосование, с 49 до 50.

«Мы хранили молчание, чтобы дать возможность Конституционному суду разрешить все споры и огласить окончательные результаты выборов в законодательные органы второго и частичного туров, прошедших 14 марта. Суд подтвердил, что 90 избранных на сегодняшний день депутатов примут участие в инаугурационном заседании, намеченном на 3 мая», — заявил Момокоама.

Представитель ANE рассказал, что второй тур понадобился в 42 округах. Еще в восьми голосование ранее не проводилось. Выборы состоятся 23 мая, однако избирательная кампания стартует в разное время. Восьмого числа — в тех регионах, где участки для голосования откроются впервые, и пятнадцатого — там, где первый тур уже прошел.

Всего в Национальной ассамблее 140 мест, но первое заседание состоится в урезанном составе. Парламентарии приступают к работе немедленно, поскольку после разгрома действовавших в стране боевиков правительство государства развернуло кампанию по восстановлению национальной экономики. И в этом начинании ему необходимо плотное сотрудничество с законодателями.