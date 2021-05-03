Новый BMW X3 «засветился» в Сети

Мюнхен, 3 мая. Автопроизводитель из Германии случайно показал общественности дизайн обновленного кроссовера X3 2021 года.

Известно, что новая версия кроссовера BMW X3 ранее уже попадала на снимки автолюбителей-фотошпионов во время тестовых заездов. При этом модель все время была скрыта за камуфляжной тканью. Теперь в интернет попала фотография, «слитая» официальным представителем BMW в Испании.

Изображение новинки появилось на официальном сайте испанского отделения компании. Примечательно, что найти фото просто так не получится — оно находилось в разделе поиска автомобилей по складам.

Если верить фотографии, то в немецком концерне решили ограничиться небольшими вмешательствами в конструкцию машины. Видно, что была скорректирована головная, а также задняя оптика. Вместе с этим, передний бампер автомобиля расширили за счет вентиляционных отверстий — их разместили по бокам и дополнили специальными вставками.

Ожидается, что остальные характеристики автомобиля не будут затронуты модернизацией. Вероятно, если сейчас новые снимки попали в интернет, релиз рестайлинга может состояться уже в скором времени.

Представители концерна ранее озвучивали российские цены на модели нового поколения BMW M3 и BMW M4, которые обзавелись полноприводными системами.