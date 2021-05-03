В Роспотребнадзоре считают отдых привитых от коронавируса россиян в ЕС безопасным

Москва, 3 мая. Привитые от коронавируса россияне, которые хотят поехать в Европу, могут чувствовать себя в безопасности, заявил эпидемиолог Вадим Покровский.

Лучше всего делать выбор в пользу стран, где высокий показатель прошедших массовую вакцинацию людей, рассказал заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. Он уточнил, что представители турбизнеса готовы сделать все, чтобы отрасль перестала терпеть убытки.

«Конечно, вполне резонно, что разрешают въезд людям, прошедшим вакцинацию препаратом, разрешенным в Евросоюзе. Поскольку вакцина дает определенный уровень защиты», — поделился специалист.

Безопасным считается посещение государств, где количество привитых от COVID-19 граждан составляет от 60% до 70%. Например, такими данными сейчас может похвастаться Израиль.

Рекомендации Еврокомиссии (ЕК) о въезде в Евросоюз для туристов, привитых от COVID-19, могут вступить в силу уже в этом месяце. Как сообщалось ранее, эту тему европейские политики обсудят 5 мая.