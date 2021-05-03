Малинин эмоционально поддержал финалиста «Маски» Юсифа Эйвазова

Москва, 3 мая. Российский эстрадный исполнитель Александр Малинин отреагировал на выступление оперного певца Юсифа Эйвазова во втором сезоне шоу «Маска», где муж Анны Нетребко пел в костюме Ламы.

Тенор Юсиф Эйвазов занял почетное второе место в популярном шоу «Маска» на НТВ. Супруг оперной исполнительницы Анны Нетребко обратился с благодарностями к гендиректору телеканала Тимуру Вайнштейну, другим членам съемочной команды и зрителям, которые поддерживали его все это время. Певец признался, что навсегда запомнит эти четыре месяца, проведенные на проекте.

«Я запомню навсегда эти четыре месяца работы, запомню это счастье, которое я испытал, запомню прекрасных людей, с которыми меня свела судьба на этом проекте», — написал Юсиф Эйвазов.

На пост участника второго сезона «Маски» отреагировал его друг, эстрадный артист Александр Малинин. Он похвалил выступление Ламы, назвав Эйвазова «маэстро».

Ранее председатель жюри программы Филипп Киркоров назвал Ламу главным «врунишкой» проекта. Согласно правилам, участники шоу могут не рассказывать о себе правду.