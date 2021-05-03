Итальянский экс-генерал сравнил высылку российских дипломатов из ЕС с пандемией

Брюссель, 3 мая. Ситуация с высылкой российских дипломатов из стран-членов Евросоюза выглядит как волна заражений, заявил итальянский эксперт в сфере госбезопасности Умберто Рапетто.

По словам генерала Финансовой гвардии в отставке, когда одно государство предпринимает какую-либо инициативу, другие страны с таким же уровнем сознательности и подготовки «показывают пальцем в ту же сторону».

«Это распространяется как заражение. Так же, как пандемия… коронавируса<...>Я не думаю, что тут есть какой-то рисунок», — подчеркнул он.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Словакии Иван Корчок заявил, что российские дипломаты, которых выслали из страны, находились под подозрением у словацких спецслужб.