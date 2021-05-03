Жена Петросяна растрогала поклонников фото с маленьким сыном

Москва, 3 мая. Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала фото с сыном Ваганом, который в марте отметил свой первый день рождения, и растрогала фанатов.

Счастливая мать часто публикует в Instagram снимки со своим сыном. Последние фото звездной четы с Пасхи и прогулки во время майских праздников хорошо оцениваются фанатами — подписчики не скупятся на лайки и комментарии.

На свежем снимке, залитым солнцем, Брухунова нежно тянется к наследнику Петросяна, чтобы его поцеловать. На мальчике надета небесно-голубая куртка и темно-синие джинсы. Сама супруга юмориста предстала в светлых джинсах и кофте оверсайз.

«Это безусловная любовь!»; «Какие нежные нежности»; «Вы оба просто чудо, спасибо за возможность любоваться вами», — написали растроганные поклонники под семейным снимком.

Брухунова стала пятой супругой знаменитого артиста. Об их романе стало известно до развода Петросяна с коллегой по сцене Еленой Степаненко, из-за чего в прессе стали называть молодую ассистентку комика разлучницей. После рождения Вагана Брухунова ушла полностью в воспитание сына, а новую помощницу для мужа предпочла найти самостоятельно. Ею стала подруга семьи.