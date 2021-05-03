Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 мая 22:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:02
Происшествия
Юный петербуржец обнаружил иглу в шоколадном батончике из магазина
22:00
Общество
Иван Краско о Ефиме Каменецком: Я потерял очень близкого человека
21:49
Общество
Стас Барецкий вступился за спортсменок, трясших ягодицами на фоне казанской мечети
21:40
Весь мир
Власти ЦАР опровергли слухи об исчезновении арестованных в Пауа наемников из Чада
21:40
Политика
Китайские аналитики назвали главного врага США
21:30
Общество
Милонов осудил перформанс красноярской художницы с переодеванием в Иисуса
21:21
Весь мир
ЮАР пытается сохранить возможность аутентичной охоты на диких животных для туристов
21:18
Весь мир
Президент Замбии избран кандидатом от правящей партии страны на ближайших выборах
21:15
Шоу-бизнес
Макеева показала фото в обнимку с будущим мужем
21:13
Шоу-бизнес
Сергей Бурунов заговорил об огорчениях в жизни
21:12
Весь мир
Избирком ЦАР анонсировал новый тур выборов в Национальную ассамблею
21:08
Шоу-бизнес
«Королева» российского сегмента TikTok Дина Саева объяснила отказ от охраны
21:07
Весь мир
Фармацевтические компании судятся из-за эпидемии наркомании в США
21:01
Шоу-бизнес
Алекса вышла на пробежку спустя две недели после родов
21:00
Политика
Корнилов: Польша пытается привести к вассальной присяге Прибалтику и Украину
20:59
Весь мир
Переходный военный совет Чада утвердил состав правительства республики
20:59
Экономика
Новый BMW X3 «засветился» в Сети
20:58
Общество
В Роспотребнадзоре считают отдых привитых от коронавируса россиян в ЕС безопасным
20:58
Весь мир
МИД Ирака вручил ноту протеста дипломату Турции из-за операций на севере страны
20:53
Шоу-бизнес
Малинин эмоционально поддержал финалиста «Маски» Юсифа Эйвазова
Все новости

Жена Петросяна растрогала поклонников фото с маленьким сыном

Шоу-бизнес
Жена Петросяна растрогала поклонников фото с маленьким сыном
instagram.com  /  @bruhunova

Москва, 3 мая. Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала фото с сыном Ваганом, который в марте отметил свой первый день рождения, и растрогала фанатов.

Счастливая мать часто публикует в Instagram снимки со своим сыном. Последние фото звездной четы с Пасхи и прогулки во время майских праздников хорошо оцениваются фанатами — подписчики не скупятся на лайки и комментарии.

На свежем снимке, залитым солнцем, Брухунова нежно тянется к наследнику Петросяна, чтобы его поцеловать. На мальчике надета небесно-голубая куртка и темно-синие джинсы. Сама супруга юмориста предстала в светлых джинсах и кофте оверсайз.

«Это безусловная любовь!»;

«Какие нежные нежности»;

«Вы оба просто чудо, спасибо за возможность любоваться вами», — написали растроганные поклонники под семейным снимком.

Брухунова стала пятой супругой знаменитого артиста. Об их романе стало известно до развода Петросяна с коллегой по сцене Еленой Степаненко, из-за чего в прессе стали называть молодую ассистентку комика разлучницей. После рождения Вагана Брухунова ушла полностью в воспитание сына, а новую помощницу для мужа предпочла найти самостоятельно. Ею стала подруга семьи.

семья петросян брухунова
Комментировать
Самое популярное
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Политика 102519 1 мая 2021
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 46250 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 36038 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
Общество 35913 2 мая 2021
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Политика 34598 2 мая 2021
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Все новости / Шоу-бизнес / Жена Петросяна растрогала поклонников фото с маленьким сыном
Рейтинг@Mail.ru