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Эксперты связали рост спроса на «наличку» с активизацией теневой торговли

  /   Обновлено: 03 мая 2021 20:58
Экономика
Эксперты связали рост спроса на «наличку» с активизацией теневой торговли
pixabay.com  /  Evgeny GoTown.ru

Москва, 3 мая. Выросший в 2020 году спрос на наличные деньги в РФ отражает активизацию теневой торговли под влиянием карантина. Сумма наличности в обращении за год повысилась почти на 3 трлн руб.

Однако поэтапное снятие ограничительных мер должно способствовать возврату наличных средств в банковскую систему. На это указывается в «Мониторинге социально-экономического положения и социального самочувствия населения: итоги 2020 года» НИУ ВШЭ.

Важной характеристикой 2020 года стал рост спроса на наличные деньги, что в итоге привело к увеличению их доли в общих расходах с 0,5% в 2019 году до 4,4% в 2020 году. Объем «налички» в обращении за год увеличился почти на 3 трлн рублей, с 10,6 трлн, по состоянию на 1 января 2020 года, до 13,4 трлн рублей — на 1 января 2021 года, отмечается в документе со ссылкой на данные Банка России.

Основной прирост наличности пришелся на второй квартал минувшего года и был связан с введением наиболее жестких ограничений на экономическую активность, отмечают специалисты ВШЭ.

Тем временем шансы отмены масочно-перчаточного режима в Москве невысокие. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято, поскольку коронавирус все еще остается непобежденным, сообщил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

торговля наличные теневой рынок
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