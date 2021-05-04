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Генпрокуратура Турции арестовала девять человек за шпионаж в оборонном секторе

Весь мир
Генпрокуратура Турции арестовала девять человек за шпионаж в оборонном секторе
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Анкара, 4 мая. Правоохранительные органы Турции расширили расследование дела, связанного со шпионажем в оборонной промышленности, предъявив обвинения еще нескольким лицам в дополнение к десяткам задержанных ранее, сообщил канал TRT.

На новом этапе расследования турецкие прокуроры распорядились задержать девять человек, двое из которых работали в Управлении оборонной промышленности (SSB). Среди задержанных — полковник в отставке, действующие полковник, подполковник, майор и три сотрудника частного сектора.

Сообщается, что шесть человек уже арестованы, сейчас идут поиски еще троих. Все они обвиняются в обмене секретными данными с иностранными агентами и компаниями.

В январе 2021 года правительство Турции сообщило о задержании шестерых подозреваемых в предполагаемой схеме мошенничества, связанной с контрактами оборонной промышленности. Затем в марте в результате совместной операции сил безопасности и разведки страны были задержаны еще 26 человек, которых обвинили в шпионаже в оборонной промышленности и в принадлежности к движению гюленистов исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Гюлена, проживающего в Пенсильвании с 1999 года, турецкие власти считают лидером движения «Хизмет» (FETÖ), которое правительство республики признало террористической организацией. Анкара обвиняет гюленистов в попытке военного переворота в 2016 году и добивается от американской стороны экстрадиции проповедника.

После первой волны задержаний шпионов в начале года в Турции была сформирована комиссия, состоящая из экспертов ВМФ, министерства обороны и управления антитеррористического отделения. Комиссия пришла к выводу, что подозреваемые активно сотрудничали с иностранными агентами различных компаний, в том числе передавая им секретную информацию.

Недавно эксперты заявили, что в Турции могут разработать новый законопроект, предусматривающий более суровые наказания для тех, кто занимается шпионажем в оборонной промышленности. В настоящее время в республике за такие преступления грозит тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет.

 

турция шпионаж оборонная промышленность
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