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Всемирный день борьбы с астмой проводится 4 мая

Общество
Всемирный день борьбы с астмой проводится 4 мая
Global Look Press  /  imago stock&people via www.imago

Ежегодно в первый вторник мая проводится Всемирный день борьбы с астмой (World Asthma Day), или Международный астма-день. Целью важного мероприятия становится попытка привлечь внимание к проблеме роста заболеваемости астмой и повысить осведомленность населения о ее диагностике и лечении.

История этого дня начинается в 1993 году, когда благодаря Национальному институту сердца, легких и крови, Национальному институту здоровья и Всемирной организации здравоохранения на свет появилась программа «Глобальная инициатива по бронхиальной астме», призванная улучшить взаимодействие между врачами, лечебными учреждениями и официальными инстанциями.

В 1998 году в Барселоне, Испания, прошел первый Международный астма-день, а инициатива его проведения была поддержана 35 странами. Со временем событие получило поддержку во всем мире и стало важной частью кампании по информированию людей об астме и ее профилактике.

4 мая проводится Всемирный день борьбы с астмой
Global Look Press  / West Coast Surfer

Внимание к вопросу не случайно: бронхиальная астма признана одним из самых распространенных хронических заболеваний в мире, от которого страдает более 300 миллионов человек. Рост заболеваемости растет с каждым десятилетием, а причины процесса специалисты связывают с загрязнением окружающей среды и малоактивным образом жизни. Так, относительно высокие показатели у Новой Зеландии, Великобритании и Кубы, ведь над этими островами концентрация аллергенов выше среднего.

Конечно, факторов, способствующих возникновению и развитию недуга, предостаточно. Помимо экологической обстановки, влияние оказывают условия работы и бытовой жизни, наследственность, рацион и двигательная активность. Но самыми значительными причинами являются все же аллергены: клещи домашней пыли в постельных принадлежностях и мебели, цветочная пыльца, плесень, синтетические вещества и даже табачный дым. Неудивительно, что жителям мегаполисов приходится еще тяжелее, ведь к имеющимся аллергенам добавляются выбросы в атмосферу от автомобилей или производств.

Сегодня бронхиальная астма стала проблемой мирового масштаба, ведь над созданием панацеи от заболевания ученые бьются не первый год. Существующие медикаменты помогают больным контролировать симптомы и вести благодаря этому полноценный образ жизни.

Поэтому Всемирный день борьбы с астмой еще один повод напомнить, как важно знать о профилактике и ранней диагностике болезни, а пациентам получать своевременный доступ к адекватному и качественному лечению.

астма воз болезни
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