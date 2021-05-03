Прилетевшая на Мальдивы Волочкова нашла замену балетному станку

Мале, 3 мая. Балерина Анастасия Волочкова продолжает радовать аудиторию своими коронными шпагатами. На этот раз приехавшая отдыхать на Мальдивы знаменитость «покорила» пальму.

Танцовщица нежится в лучах мальдивского солнца вместе со своим таинственным избранником по имени Олег, с которым она несколько раз расставалась. Балерина известна тем, что в последние годы предпочитает не раскрывать личность своих возлюбленных, поэтому она не публикует фотографии с их лицами, заставляя подписчиков довольствоваться лишь силуэтами их спин и других частей тела.

По обыкновению во время отпуска Волочкова ищет новые локации для демонстрации своих гимнастических умений. В этот раз на месте балетного станка оказался ствол пальмы.

«Нашла балетный станок и здесь на Мальдивах. Пусть он остается вертикальным и в виде пальмы, поскольку вытаскивать репетиционную одежду из чемодана по-прежнему не хочется!» — написала звезда.

Светский обозреватель Лена Миро ранее прокомментировала роман Волочковой с неким Олегом. Она раскритиковала мужчину, который не старается выглядеть хорошо на фоне балерины.