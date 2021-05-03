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Александра Черно призналась в затяжной депрессии

  /   Обновлено: 03 мая 2021 20:45
Шоу-бизнес
Александра Черно призналась в затяжной депрессии
instagram.com  /  @sasha_cherno93_official

Москва, 3 мая. Бывшая участница проекта про отношения «Дом-2» Александра Черно рассказала своим подписчикам о затяжной депрессии и борьбе с жизненными трудностями.

Блогер поделилась, что в последнее время часто получает вопросы, почему выходит в Stories к своим фанатам грустной. Черно рассказала, что действительно находится в подавленном состоянии, после чего призналась в затяжной депрессии. Причиной ухудшения ее психического состояния является, в числе прочего, блокировка аккаунта в Instagram, куда она вкладывает много денежных средств.

«Вот представьте: у вас большой бизнес, в который каждый месяц вы вкладываете очень большую сумму на протяжении долгого времени, вы строите планы, договариваетесь с людьми о встречах, у вас расписаны проекты на месяца вперед, и тут ваш бизнес закрывают», — пожаловалась экс-звезда «Дома-2».

Черно рассказала, что от этого у него стало появляться чувство «выгорания». Звезде больше не хочется создавать креативный и интересный контент. При этом она заверила фанатов, что депрессия не сможет ее сломать, как бы тяжело иногда не приходилось.

«Понятно, что я суперсильная и вряд ли меня вообще что-то в моей жизни сломит на пути к мечте, да и в случае чего — аккаунт тоже легко новый вырастить», — попыталась звезда завершить публикацию на позитивной ноте.

При этом Черно не теряет умения радоваться успехам и удачам других людей, особенно, если речь идет о ее семье. Совсем недавно она выложила пост о беременности младшей сестры и порадовалась вместе с ней.

звезды дом 2 черно
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