Три автомобиля столкнулись на трассе Зеленодольск — Йошкар-Ола в Татарстане

Казань, 3 мая. Очевидцы опубликовали видео ДТП на трассе Зеленодольск — Йошкар-Ола. По предварительным данным, в одной из машин находился ребенок.

Предположительно, водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу движения в зоне действия знака «Обгон запрещен». Информации о пострадавших пока не поступало, однако, судя по кадрам в Сети, Lada Granta получила серьезные повреждения. Подробности аварии в настоящий момент уточняются.

Жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса в Хабаровске стали три человека, сообщал сайт 360tv.ru со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД МВД России по региону. Еще двух человек доставили в реанимацию.