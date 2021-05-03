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Фармацевтические компании судятся из-за эпидемии наркомании в США

Весь мир
Фармацевтические компании судятся из-за эпидемии наркомании в США
Федеральное агентство новостей  / 

Три крупнейшие фармацевтические корпорации США предстанут перед судом в американском штате Западная Виргиния. Их обвиняют в причастности к эпидемии опиоидной наркомании, которая привела к гибели 500 000 человек по всем США.

Опиоидный иск

Судебный иск на сумму в более чем миллиард долларов будет слушаться в городе Чарльстон, сообщает Reuters. Ответчиками будут американские корпорации AmerisourceBergen из Пенсильвании, McKesson из Ирвинга, штат Техас, и международная Cardinal Health.

Город Хантингтон и округ Кэбелл обвиняют в корпорации в преступной небрежности — не обращая внимания на возникающий черный рынок и несоответствие объемов поставок реальным потребностям населения, они наводнили штат наркотиками, поставляя миллионы таблеток с вызывающими зависимость опиоидными анальгетиками.

Фармацевтические компании судятся из-за эпидемии наркомании в США
Федеральное агентство новостей  / 

По данным Центров по контролю и профилактике заболевания США (CDC), с 1999 по 2019 год синтетические анальгетики были причиной смертельной передозировки в более чем 500 тысячах случаев. Западная Виргиния и город Хантингтон стали эпицентром кризиса — в округе Кэбелл, где находится город, в 2019 году было 38 случаев инъекционного заражения ВИЧ — больше чем в мегаполисе Нью-Йорке, отмечает Associated Press.

По последним доступным данным, с августа 2019 по август 2020 года от передозировки в этих местах умерли 88 тысяч человек. Из-за наркомании растет число бездомных, психических больных людей, а также уровень преступности.

Корпорации предлагали заплатить Америке за тысячи смертей от передозировок. Была названа сумма, 26 млрд долларов — за эти деньги предлагалось простить трем фармацевтическим фирмам и гиганту Johnson & Johnson опиоидную эпидемию. За это американские суды должны были закрыть более 3300 возбужденных дел. Однако власти и активисты Хантингтона и округа Кэбелл отказались.

«Не вызывает зависимости»

Решение по суду в Чарльстоне должна проложить дорогу настоящему решению — активисты хотят, чтобы корпорации заплатили за ликвидацию последствий эпидемии злоупотребления синтетическими анальгетиками в Соединенных Штатах. Схожий процесс сейчас разворачивается в Калифорнии — там перед судом в Окленде предстали корпорация Johnson & Johnson, которая сейчас понесла ущерб для репутации после проблем с вакциной, израильская Teva, ирландская Endo и AbbVie Allergan.

Фармацевтические компании судятся из-за эпидемии наркомании в США
Федеральное агентство новостей  / 

Все эти компании обвиняются в том, что сознательно приуменьшали опасности опиоидной зависимости и проводили агрессивную маркетинговую кампанию для синтетических аналогов морфия и героина. «Опиоидная эпидемия» продолжается, а в суд подали наиболее пострадавшие округа — Санта-Клара, Ориндж, Лос-Анджелес, и город Окленд. Согласно заявлению истца, все четыре компании, продававшие синтетические опиоиды, утверждали, что у препаратов «нет слишком большой дозы», а случаи зависимости «редки».

Непредвиденные расходы

Некоторые корпорации категорически отвергают свою причастность к «опиоидному кризису». В ходе начавшегося в апреле 2021 года процесса представляющий Teva юрист Колли Джеймс объявил:

«Никакие улики не смогут обосновать эту масштабную теорию заговора… Препараты, которые производит мой клиент, остаются законным, необходимым и эффективным средством для борьбы с болью».

Суды не настроены на оправдание корпораций, однако коллективные претензии граждан США к гигантским международным корпорациям очень сложно завершить. Между тем корпорации, не признавая своей вины, предпочитают откупиться от истцов. В 2019 году Johnson & Johnson заплатила Оклахоме 572 млн долларов.

Фармацевтические компании судятся из-за эпидемии наркомании в США
pixabay.com  / 

Консалтинговой фирме McKinsey & Co пришлось выплатить 573 млн долларов за свою роль в «опиоидной эпидемии» — за эту сумму проблему согласились забыть 47 из 50 штатов. При этом доходы McKinsey в 2019 году были в 18 раз больше затраченной суммы. MacKinsey продвигало препарат «Оксиконтин» от фирмы Purdue. Анальгетик был создан на основе оксикодона — синтетического опиоида, созданного, чтобы заменить морфий на фронтах Первой мировой войны. За 20 лет он привел к гибели от передозировки более чем 450 тысяч человек в США.

сша опиоиды фармацевтика опиоидная эпидемия
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