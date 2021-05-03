Собчак довела подписчиков до слез кадрами с празднования дня рождения матери

Москва, 3 мая. Телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram кадры со дня рождения матери, сенатора Людмилы Нарусовой. Поклонники не смогли сдержать эмоций от увиденного.

Член Совета Федерации 2 мая отметила 70-летие. Торжество по случаю дня рождения было организовано ее дочерью. Поздравить Нарусову с праздником пришли именитые звезды, такие как Геннадий Хазанов, Лайма Вайкуле, Тамара Гвердцители и другие.

Грузинская исполнительница выступила на сцене, а в это время на экранах показывали архивные фотографии Нарусовой и ее мужа, покойного мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Подписчиков телеведущей растрогало душевное пение Гвердцители, некоторые из них не смогли сдержать слез.

«До слез трогательно!»; «Когда пела Гвердцители, и показывали вашу маму с папой, я прослезилась, вашей мамочке крепкого здоровья»; «Так душевно и трогательно! До слез. Восхищаюсь», — поделились своими эмоциями фолловеры Собчак.

Подписчики журналистки также прокомментировали ее танец с мужем Константином Богомоловым. Пользователи назвали их гармоничной и красивой парой.