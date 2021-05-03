Аллерголог назвал основные симптомы, по которым можно отличить аллергию от простуды

Москва, 3 мая. Сезонную аллергию можно отличить от обычной простуды по нескольким признакам, заявил аллерголог-иммунолог Дмитрий Якубов.

В первую очередь нужно обратить внимание, есть ли зуд. Как правило, при реакции на цветение он бывает. Также при аллергии не поднимается температура, а если это и происходит, то максимум до 37,1–37,2 градуса.

«Как правило, это все протекает без температуры и без общего простудного состояния, то есть нет слабости, потливости», — объяснил медик в эфире телеканала «Звезда».

Обычно выделения из носа носят слизистый характер: они либо прозрачные, либо белые, но не зеленые. В конце концов, если после принятия антигистаминного средства человеку стало лучше, то это явно аллергия, а не простуда.

Специалисты Роспотребнадзора ранее дали рекомендации аллергикам в период весеннего цветения. Так, чтобы минимизировать контакт с пыльцой, нужно проводить в доме ежедневную влажную уборку.