Экс-депутат Рады предрек энергетический коллапс на Украине из-за блокады Крыма

Киев, 3 мая. Несмотря на то, что у Украины не было никаких правовых оснований для прекращения подачи воды в Крым, киевские власти все равно оставили полуостров без водоснабжения.

Россия может разрушить любой сектор украинской экономики в один момент, включая энергетический. Для этого нужно прекратить поставки электроэнергии из Белоруссии. Такое мнение в эфире телеканала «Наш» озвучил экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко, передает «ПолитНавигатор».

По словам Червоненко, эти действия могут стать ответом на водную блокаду Республики Крым, которую Украина устроила еще в 2014 году.

«Один украинский политик недавно заявил, что в случае, если русские захватят канал, они не получат воды. И как в этих условиях разговаривать? Ультиматумом? Мы не дадим воды – это «красная линия». Но юрист-международник рассказал, что такие действия можно трактовать как экологический и гуманитарный геноцид. Как вы не понимаете, что нам в один день обрушат рынок, причем любым путем, даже посредством отключения электроэнергии. Качнут Белорусскую атомную и здесь все «ляжет», – предупреждает экс-депутат.

Киевские власти в 2014 году в одностороннем порядке перекрыли шлюзы Северо-Крымского канала, через который вода из реки Днепр поступала на Крымский полуостров.