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МИД Ирака вручил ноту протеста дипломату Турции из-за операций на севере страны

  /   Обновлено: 03 мая 2021 22:02
Весь мир
МИД Ирака вручил ноту протеста дипломату Турции из-за операций на севере страны
twitter.com  /  @tcsavunma

Багдад, 3 мая. Министерство иностранных дел Ирака выразило протест дипломатическому представителю Турции в Багдаде из-за действий Анкары в Иракском Курдистане.

Заместитель министра иностранных дел Низар аль-Хейралла вручил временному поверенному в делах Турции в Багдаде ноту протеста, в которой обозначил «сильное недовольство и осуждение» в связи с визитом министра обороны Турции Хулуси Акара на турецкую базу в провинции Дахук. Эта поездка была организована без координации или предварительного одобрения со стороны иракских властей.

Аль-Хейралла также упомянул встречу Акара с турецкими военнослужащими, которые, по словам дипломата, находятся на территории его страны «незаконно».

Кроме того, замглавы МИД Ирака осудил заявления министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу о намерении создать постоянную военную базу турецких ВС на севере республики.

«Заместитель министра иностранных дел подчеркнул, что иракское правительство категорически отвергает продолжающиеся нарушения суверенитета Ирака, неприкосновенности его территорий и воздушного пространства страны со стороны ВС Турции», — подчеркивается в заявлении МИД Ирака.

В заявлении внешнеполитического ведомства также говорится, что продолжение такого подхода несовместимо с дружественными и добрососедскими отношениями и противоречит международным правовым нормам.  

Операция ВС Турции на севере Ирака

В конце прошлого месяца турецкие ВС начали новую операцию в иракских районах Метина и Авашин-Басьян против «Рабочей партии Курдистана» (РПК), которую Анкара признает террористической организацией и одной из главных угроз национальной безопасности.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем заявлении отметил, что деятельность турецких военнослужащих в соседней стране направлена на обеспечение мира и безопасности в регионе. Также турецкий лидер подчеркнул, что операция проводится с уважением к территориальной целостности Ирака. Известно, что в ней задействованы ВВС республики, артиллерия и спецназ.

Глава МВД Турции впоследствии заявил о намерениях Анкары построить военную базу в районе Метина в Иракском Курдистане.

«Район Метина — важное место. Как и в Сирии, мы создадим там базу и будем проведить контроль над регионом. Этот район — транзитная линия на пути к Кандилю, и мы будем держать эту линию под контролем», — заявил политик.

А 2 мая глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акар прибыл на север Ирака, где навестил турецких солдат и встретился с командирами, ведущими текущую операцию против РПК в Дахуке, дав им необходимые указания.

Согласно последним заявлениям Хулуси Акара, с начала военных действий погибли семь турецких военнослужащих. Кроме того, министр заявил о «нейтрализации» 53 членов РПК.

При этом в РПК заявляют противоположное. По словам одного из лидеров курдской организации Мурата Карайылана, потери турецкой армии составляют более 120 солдат, а число погибших курдских бойцов — только четыре человека. Также представитель РПК сообщил о том, что курдским бойцам удалось сбить 3 вертолета ВВС Турции.  

Анкара уже многократно проводила трансграничные операции против РПК в Ираке. Основанием для боевых действий правительство Турции считает право на самооборону. Парламент республики регулярно продлевает мандат на нахождение вооруженных сил страны как в Сирии, так и в Ираке.

турция ирак
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