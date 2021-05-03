МИД Ирака вручил ноту протеста дипломату Турции из-за операций на севере страны

Багдад, 3 мая. Министерство иностранных дел Ирака выразило протест дипломатическому представителю Турции в Багдаде из-за действий Анкары в Иракском Курдистане.

Заместитель министра иностранных дел Низар аль-Хейралла вручил временному поверенному в делах Турции в Багдаде ноту протеста, в которой обозначил «сильное недовольство и осуждение» в связи с визитом министра обороны Турции Хулуси Акара на турецкую базу в провинции Дахук. Эта поездка была организована без координации или предварительного одобрения со стороны иракских властей.

Аль-Хейралла также упомянул встречу Акара с турецкими военнослужащими, которые, по словам дипломата, находятся на территории его страны «незаконно».

وزارة الخارجية تستدعي القائم بأعمال السفارة التركية لدى بغداد



استدعى الوكيل الاقدم لوزارة الخارجية السيد نزار الخيرالله القائم بأعمال السفارة التركية لدى بغداد يوم الاثنين المصادف 2021/5/3، في مبنى الوزارة، pic.twitter.com/W4UwImCvL7 — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) May 3, 2021

Кроме того, замглавы МИД Ирака осудил заявления министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу о намерении создать постоянную военную базу турецких ВС на севере республики.

«Заместитель министра иностранных дел подчеркнул, что иракское правительство категорически отвергает продолжающиеся нарушения суверенитета Ирака, неприкосновенности его территорий и воздушного пространства страны со стороны ВС Турции», — подчеркивается в заявлении МИД Ирака.

В заявлении внешнеполитического ведомства также говорится, что продолжение такого подхода несовместимо с дружественными и добрососедскими отношениями и противоречит международным правовым нормам.

Операция ВС Турции на севере Ирака

В конце прошлого месяца турецкие ВС начали новую операцию в иракских районах Метина и Авашин-Басьян против «Рабочей партии Курдистана» (РПК), которую Анкара признает террористической организацией и одной из главных угроз национальной безопасности.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем заявлении отметил, что деятельность турецких военнослужащих в соседней стране направлена на обеспечение мира и безопасности в регионе. Также турецкий лидер подчеркнул, что операция проводится с уважением к территориальной целостности Ирака. Известно, что в ней задействованы ВВС республики, артиллерия и спецназ.

Глава МВД Турции впоследствии заявил о намерениях Анкары построить военную базу в районе Метина в Иракском Курдистане.

«Район Метина — важное место. Как и в Сирии, мы создадим там базу и будем проведить контроль над регионом. Этот район — транзитная линия на пути к Кандилю, и мы будем держать эту линию под контролем», — заявил политик.

А 2 мая глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акар прибыл на север Ирака, где навестил турецких солдат и встретился с командирами, ведущими текущую операцию против РПК в Дахуке, дав им необходимые указания.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Ümit Dündar ile Biliç Tepe Üs Bölgesindeki Mehmetçiklerle sohbet etti. https://t.co/Hn7L2hAU27#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/zwjsPza2jf — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 2, 2021

Согласно последним заявлениям Хулуси Акара, с начала военных действий погибли семь турецких военнослужащих. Кроме того, министр заявил о «нейтрализации» 53 членов РПК.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR: 7 terörist daha etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 53'e ulaştı. Bir mağara vardı; Özel Kuvvetlerimiz, Komandolarımız mağaranın altını üstüne getirdiler, 7 teröristin ölüsüne ulaştılar. Bunlardan biri de bölge sorumlusu pic.twitter.com/ra0wsPaAtt — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 3, 2021

При этом в РПК заявляют противоположное. По словам одного из лидеров курдской организации Мурата Карайылана, потери турецкой армии составляют более 120 солдат, а число погибших курдских бойцов — только четыре человека. Также представитель РПК сообщил о том, что курдским бойцам удалось сбить 3 вертолета ВВС Турции.

???? Gerillalarımız düşmanın tüm taktik ve yöntemlerini, havadan ve karadan saldırılarını boşa çıkarmış durumda. Şimdiye kadar 120'den fazla düşman askeri öldürüldü ve 3 helikopter darbelendi. Bunlar sıradan değil, büyük sonuçlardır. pic.twitter.com/1rL1Yhg8DI — Yeni Özgür Politika (@y_ozgurpolitika) May 3, 2021

Анкара уже многократно проводила трансграничные операции против РПК в Ираке. Основанием для боевых действий правительство Турции считает право на самооборону. Парламент республики регулярно продлевает мандат на нахождение вооруженных сил страны как в Сирии, так и в Ираке.