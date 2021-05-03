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Майя Хромых рассказала о первой встрече с тренером Тутберидзе

Спорт
Майя Хромых рассказала о первой встрече с тренером Тутберидзе
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 3 мая. Юная российская фигуристка Майя Хромых рассказала, как решилась на переход в группу известного тренера Этери Тутберидзе. Сначала она очень боялась своей наставницы.

Спортсменка призналась, что изначально она не собиралась переходить в другую команду и очень боялась строгости и жесткости Тутберидзе, слухи о которых ходя в СМИ. Первое время 14-летняя фигуристка боялась даже смеяться во время тренировок.

«Я и маме говорила: «Не пойду, я боюсь». А потом что-то в голове щелкнуло. Когда пришла, даже не представляла, что будет. Смеяться боялась: привыкла, что смех на тренировках под запретом. Где-то год у меня ушел на то, чтобы привыкнуть», — рассказала фигуристка в интервью RT.

Со временем она поняла, что переход благоприятно повлиял на ее карьеру и навыки. Когда Хромых перешла в команду, она не могла освоить некоторые элементы, но под руководством Тутберидзе они ей наконец поддались.

«В то время лутц и флип практически не прыгала, риттбергер был не очень. Сергей Александрович Розанов мне флип немного поставил, но все равно стабильностью не пахло. А потом приехала Этери Георгиевна, посмотрела на меня. Она исправила ошибки в лутце, и как-то он у меня пошел», — поделилась спортсменка.

При первой встрече заслуженный тренер России практически не говорила с новенькой, она около недели оценивала ее навыки и просто наблюдала. Лишь спустя время наставница пригласила Хромых к себе в команду.

Несколько дней назад стало известно о еще одной возможной «перебежчице» Тутберидзе в команду олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. По информации в СМИ, 13-летняя Елизавета Берестовская была замечена на занятиях в известной академии.

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