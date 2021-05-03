Семь взрослых и двое детей пострадали в ДТП под Астраханью

Астрахань, 3 мая. Девять человек, среди которых два ребенка, пострадали в аварии на трассе в Черноярском районе, их госпитализировали, передает пресс-служба УМВД России по региону.

По данному факту Госавтоинспекция Архангельской области проводит административное расследование. Инцидент произошел на автодороге Р-22 «Каспий». По предварительным данным, женщина за рулем Volkswagen обгоняла грузовик и допустила лобовое столкновение с автомобилем KIA Rio.

У трехлетнего мальчика и его маленькой сестры врачи диагностировали ушибы и закрытую черепно-мозговую травму. Две женщины, находившиеся в KIA, получили тяжелые травмы.

Жителя ХМАО приговорили к году тюремного заключения за ДТП, в котором погибли беременная женщина и ее ребенок, сообщало агентство URA.RU. Мужчина находился за рулем, когда машина с пассажирами ушла под лед на реке.