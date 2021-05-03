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Лазарев объяснил, почему сорвался на певицу Лободу на премии Муз-ТВ

  /   Обновлено: 03 мая 2021 20:38
Шоу-бизнес
Лазарев объяснил, почему сорвался на певицу Лободу на премии Муз-ТВ
Пресс-служба России-1

Москва, 3 мая. Знаменитый певец Сергей Лазарев впервые заговорил о ссоре с коллегой Светланой Лободой, которая произошла на Премии Муз-ТВ в 2019 году.

Известный артист дал интервью для YouTube-канала Fametime TV, в котором рассказал, из-за чего между ним и исполнительницей хита «Пуля» произошел скандал несколько лет назад. Раньше Лазарев почти никогда не становился участником конфликтов, тем более ради пиара своего творчества.

Артист объяснил, что в тот день его переполняли негативные эмоции и он просто сорвался на Лободу без особой на то причины. Сейчас он прекрасно понимает, что певица не виновата и не должна была становиться для него «подушкой для битья». Однако у исполнителя остались вопросы к организаторам Премии Муз-ТВ, которые пригласили его для выступления.

Дело в том, что певцу пришлось ждать восемь часов, надеясь, что его позовут на сцену. Однако этого так и не произошло. Артиста разозлил тот факт, что Лободу вызвали выступить целых шесть раз. За это он и обрушился на эпатажную блондинку с матом и оскорблениями. Лазареву стало обидно, что он, дважды представлявший Россию на конкурсе «Евровидение», не смог выступить, в то время как поп-певице позволили это сделать несколько раз.

Лазарев объяснил, почему сорвался на певицу Лободу на премии Муз-ТВ
instagram.com  / @lobodaofficial

Организаторы оправдались перед звездой, объяснив, что на сцене просто не хватало места для его реквизита — многочисленных зеркал. Инвентарь был необходим для повторения оригинального шоу под песню You are the only one.

В рамках интервью певец также рассказал, кого бы хотел отправить от России на Евровидение. По его мнению, победу могла бы принести стране певица Zivert

лазарев лобода премия муз-тв
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