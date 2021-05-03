Представители силовых министерств завершили переподготовку в Академии Генштаба ВС РФ

Москва, 3 мая. Военнослужащие силовых ведомств и министерств завершили переподготовку и повысили квалификацию в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Представители Минобороны России, МВД и других органов государственного управления в торжественной обстановке получили дипломы и удостоверения Академии Генштаба.

Выпускники по очереди выразили благодарность коллективу академии. Военные отметили высокий уровень учебной базы и мастерство педагогического состава.

Академия Генерального штаба ВС России является главным военным вузом страны. В учебном заведении созданы все условия для развития и профессионального роста офицерских кадров.

Ранее сообщалось, что в Минобороны РФ рассказали о предстоящих учениях подразделений РВСН. Ракетные подразделения проведут более 100 различных учений в течение летнего периода обучения.