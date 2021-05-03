НМ ЛНР: проверка ВСУ обнаружила алкоголь и наркотики у украинских военных в Донбассе

Луганск, 3 мая. Штаб ОТГ «Север» во время проверки передовых позиций ВСУ в Донбассе обнаружил у солдат запрещенные вещества, сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Представитель Луганской Народной Республики рассказал, что бесконтрольность со стороны командного состава 59-й бригады ВСУ привела к полному разложению воинской дисциплины в подразделениях соединения.

«Во время проверки личного состава на передовых позициях 10-го батальона проверяющими выявлена алкогольная продукция и медицинские препараты наркотического содержания», – подчеркнул Филипоненко.

Ранее офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР сообщал, что проверка штаба ОТГ «Север» выявила в батальоне 80-й бригады ВСУ отсутствие 30 военнослужащих. В ходе поисковых мероприятий пять из них были обнаружены в кафе «Оазис» населенного пункта Счастье, а еще четверо распивали спиртные напитки в парке населенного пункта Геевка.