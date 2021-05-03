Экс-депутат Рады предрек Украине разрушительный ответ России на блокаду Крыма

Киев, 3 мая. Россия в любой момент может разрушить любую отрасль украинской экономики в ответ на водную блокаду Крыма. Об этом заявил бывший депутат Рады Евгений Червоненко.

Украина нарушает международное право, оставляя полуостров без воды, отметил политик. Экс-парламентарий подчеркнул, что действия украинских властей попадают под понятие геноцида как в экологическом, так и в гуманитарном плане.

«Вы не понимаете, что в один день нам обрушат рынок», — констатировал Червоненко в эфире телеканала «Наш».

По его словам, Россия может «качнуть» Белорусскую атомную электростанцию. В таком случае на Украине «все ляжет», предупредил экс-депутат. Киев обеспечивал до 85% потребностей крымчан в пресной воде. Однако Украина перекрыла Северо-Крымский канал после воссоединения полуострова с РФ.

Ранее блогер Игорь Корсаков провел видеоэкскурсию по нудистскому пляжу в Коктебеле и показал строительство очистных канализационных сооружений. Он опубликовал ролик на своем YouTube-канале.