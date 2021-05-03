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Анонсирован серийный выпуск кроссовера Aiways U6

Экономика
Анонсирован серийный выпуск кроссовера Aiways U6
pixabay.com  /  stux

Шанхай, 3 мая. Автомобильный стартап из Китая объявил о выпуске электрического кроссовера U6.

Китайский автопроизводитель электромобилей Aiways начнет выпуск электрокроссовера U6. Дизайн автомобиля создавался японцем Кеном Окуяма, который ранее работал над экстерьерами Porsche Boxster, Maserati Quattroporte и Ferrari Enzo.

Помимо этого, создатель внешности новой модели ранее работал креативным директором кузовного ателье Pininfarina. Новый кроссовер из КНР обрел необычный дизайн, нестандартный профиль, агрессивную переднюю часть. Внутри U6 аскетично прост и минималистичен наподобие моделей Tesla.

Технические особенности новинки сейчас не раскрываются. Некоторые автоэксперты полагают, что на машину поставят 190-сильный двигатель, а также аккумулятор на 63 кВт∙ч — с такими данными автомобиль сможет проезжать до 650 км без подзарядки.

Недавно парламентарий Государственной думы Александр Васильев поделился с Федеральным агентством новостей своим мнением по поводу того, почему жители России не столь активно пользуются возможностью приобрести электромобили.

кроссовер электрокар Aiways Окуяма U6
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