Ученые из Токио определили людей, которым проще выучить новый язык

Токио, 3 мая. Ученые из Токийского университета установили, что люди, которые владеют тремя языками, с легкостью освоят еще один.

Эксперты провели эксперимент, в котором приняли участие 49 человек. Из них 28 владели тремя языками: английским, испанским и японским. Остальные говорили только на двух. В ходе эксперимента ученые предложили испытуемым выучить казахский язык. Добровольцы изучали речевые записи и их переводы на английский язык. Авторы работы отметили, что не обучали грамматическим правилам участников опыта.

Результат показал, что люди, которые знали три языка, смогли быстрее освоить новый. Уже в ходе эксперимента они стали понимать казахскую разговорную речь. Ученые рассказали, что эта особенность связана с тем, что трилингвы больше используют области мозга, которые отвечают за визуализацию образов.

Ранее американец назвал слова, которые не может понять даже спустя пять лет изучения русского языка. Самым сложным словом для перевода слов оказалось «тоска».