Экс-президент Украины Кравчук назвал условие сохранения формата Минских соглашений

Киев, 3 мая. Бывший президент Украины и председатель киевской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук выдвинул условие для сохранения формата минских договоренностей.

По словам дипломата, для поддержания формата необходимо объединить выработанные за семь лет вопросы в кластеры. Их нужно рассматривать вместе, убежден дипломат.

«Будет четко: без выполнения первого вопроса не может быть выполнен второй и так далее», — пояснил Леонид Кравчук.

Минские соглашения были подписаны 12 февраля 2015 года. Документ предусматривает вывод всех вооруженных формирований из Донбасса, проведение местных выборов и присвоение региону особого статуса в составе Украины. Однако политики из Незалежной постоянно откладывают выполнение договоренностей и делают противоречивые заявления.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала на конкретные положения в документе, которые сформулированы для урегулирования ситуации в Донбассе. Но украинские власти уклоняются от их осуществления.

Ранее стало известно о размещении 80 единиц военной техники Вооруженными силами Украины. Соответствующее заявление сделал замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.