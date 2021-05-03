Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 мая 20:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:36
Общество
Дворец спорта в Самаре получит имя Владимира Высоцкого
20:36
Спорт
Майя Хромых рассказала о первой встрече с тренером Тутберидзе
20:36
Происшествия
Семь взрослых и двое детей пострадали в ДТП под Астраханью
20:35
Шоу-бизнес
Лазарев объяснил, почему сорвался на певицу Лободу на Премии Муз-ТВ
20:34
Происшествия
Труп пропавшего пенсионера нашли в Тверской области
20:33
Политика
Почему Прага валяет дурака. Колонка Сергея Малинковича
20:31
Армия
Представители силовых министерств завершили переподготовку в Академии Генштаба ВС РФ
20:30
Армия
НМ ЛНР: проверка ВСУ обнаружила алкоголь и наркотики у украинских военных в Донбассе
20:30
Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ обкладываются минами, силам ООС запретили посещать церкви
20:28
Армия
Reuters: используемая США военная база в Ираке подверглась ракетному обстрелу
20:28
Политика
Экс-депутат Рады предрек Украине разрушительный ответ России на блокаду Крыма
20:23
Экономика
Анонсирован серийный выпуск кроссовера Aiways U6
20:20
Наука
Ученые из Токио определили людей, которым проще выучить новый язык
20:20
Политика
Экс-президент Украины Кравчук назвал условие сохранения формата Минских соглашений
20:18
Экономика
Стартовали продажи новых электрокаров e-Tron GT от Audi
20:17
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева проигнорировала день рождения бывшей подруги Иды Галич
20:16
Происшествия
Полиция Германии раскрыла сеть по распространению детского порно в DarkNet
20:15
Экономика
Экономист МГУ нашел уязвимое место американского доллара
20:11
Весь мир
Массовый марш против миссии ООН в ЦАР пройдет по улицам Банги 6 мая
20:07
Шоу-бизнес
Вдова Табакова впервые вышла в свет после скандального заявления Прокловой
Все новости

Экс-президент Украины Кравчук назвал условие сохранения формата Минских соглашений

  /   Обновлено: 03 мая 2021 20:29
Политика
Экс-президент Украины Кравчук назвал условие сохранения формата Минских соглашений
facebook.com  /  Леонід Кравчук

Киев, 3 мая. Бывший президент Украины и председатель киевской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук выдвинул условие для сохранения формата минских договоренностей.

По словам дипломата, для поддержания формата необходимо объединить выработанные за семь лет вопросы в кластеры. Их нужно рассматривать вместе, убежден дипломат.

«Будет четко: без выполнения первого вопроса не может быть выполнен второй и так далее», — пояснил Леонид Кравчук.

Минские соглашения были подписаны 12 февраля 2015 года. Документ предусматривает вывод всех вооруженных формирований из Донбасса, проведение местных выборов и присвоение региону особого статуса в составе Украины. Однако политики из Незалежной постоянно откладывают выполнение договоренностей и делают противоречивые заявления.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала на конкретные положения в документе, которые сформулированы для урегулирования ситуации в Донбассе. Но украинские власти уклоняются от их осуществления.

Ранее стало известно о размещении 80 единиц военной техники Вооруженными силами Украины. Соответствующее заявление сделал замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

леонид кравчук украина минские соглашения
Комментировать
Самое популярное
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Политика 98022 1 мая 2021
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 45259 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 35723 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Политика 33412 2 мая 2021
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
Общество 33055 2 мая 2021
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
Все новости / Политика / Экс-президент Украины Кравчук назвал условие сохранения формата Минских соглашений
Рейтинг@Mail.ru