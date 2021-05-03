Стартовали продажи новых электрокаров e-Tron GT от Audi

Берлин, 3 мая. Европейские дилерские центры Audi запустили продажи новых электрокаров e-Tron GT в версиях quattro и RS. Стоимость агрегатов стартует от 99,8 тысячи евро (около 9,07 млн рублей).

Обе новинки оснащены полным приводом с двумя электродвигателями общей мощностью 476 лошадиных сил для e-Tron GT и 598 лошадиных сил в версии RS. Литий-ионный аккумулятор емкостью 84 кВт⋅ч обеспечивает запас хода на 488 километров.

Автомобиль RS e-Tron GT разгоняется до сотни за 3,3 секунды и достигает максимальной скорости 250 километров в час. Модель оснащена адаптивной трехкамерной пневмоподвеской и электронной блокировкой дифференциала задней оси, передает Car.ru.

Для агрегатов доступны многочисленные опции, в том числе 21-дюймовые колеса, матричные светодиодные фары с лазерным лучом Audi и чехлы на кресла с высоким процентом переработанных материалов. Список самых мощных полноприводных агрегатов ранее возглавил Mercedes-AMG A 45 S. Второе место досталось Audi RS3 Sportback.