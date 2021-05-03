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Настя Ивлеева проигнорировала день рождения бывшей подруги Иды Галич

Шоу-бизнес
Настя Ивлеева проигнорировала день рождения бывшей подруги Иды Галич
instagram.com  /  @_agentgirl_

Москва, 3 мая. Популярный блогер Ида Галич празднует 31-й день рождения. Ее бывшая подруга, телеведущая Настя Ивлеева проигнорировала это событие.

Галич и Ивлеева когда-то были самыми известными подругами на просторах Instagram. Они снимали вайны и часто появлялись вместе на светских тусовках. Но в один момент ситуация резко изменилась: пользователи заметили, что в отношениях знаменитостей произошел разлад.

Ведущая «Орла и решки» Настя Ивлеева проигнорировала день рождения Галич. Именинницу на ее странице поздравили друзья, в числе которых — Екатерина Варнава, Александра Бортич и многие другие. Похоже, экс-подруги пока не готовы зарыть топор войны.

Блогер ранее комментировала разлад в отношениях с Ивлеевой во время разговора с подписчиками. Она рассказала, что обнаружила отписку телеведущей от ее аккаунта. Сначала Галич восприняла это как подготовку Ивлеевой к гиву, но это оказалось не так.

«Вчера обнаружила, что Настя не подписана на меня в Instagram. Сначала подумала, что у нее гив, но потом обнаружила у нее в подписках Машу Миногарову, Наталью Рудову. Поняла, что нет, не гив. В связи с этим вот что могу сказать: вообще, человек не обязан смотреть контент, который ему не интересен. Это выбор каждого», — делилась своим мнением Галич.

Ида Галич отличается трепетным отношением к своему здоровью. В эфире «ДНК-шоу» она заявила, что очень боится онкологических заболеваний.

галич дружба ивлеева
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