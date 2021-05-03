Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 мая 20:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:36
Общество
Дворец спорта в Самаре получит имя Владимира Высоцкого
20:36
Спорт
Майя Хромых рассказала о первой встрече с тренером Тутберидзе
20:36
Происшествия
Семь взрослых и двое детей пострадали в ДТП под Астраханью
20:35
Шоу-бизнес
Лазарев объяснил, почему сорвался на певицу Лободу на Премии Муз-ТВ
20:34
Происшествия
Труп пропавшего пенсионера нашли в Тверской области
20:33
Политика
Почему Прага валяет дурака. Колонка Сергея Малинковича
20:31
Армия
Представители силовых министерств завершили переподготовку в Академии Генштаба ВС РФ
20:30
Армия
НМ ЛНР: проверка ВСУ обнаружила алкоголь и наркотики у украинских военных в Донбассе
20:30
Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ обкладываются минами, силам ООС запретили посещать церкви
20:28
Армия
Reuters: используемая США военная база в Ираке подверглась ракетному обстрелу
20:28
Политика
Экс-депутат Рады предрек Украине разрушительный ответ России на блокаду Крыма
20:23
Экономика
Анонсирован серийный выпуск кроссовера Aiways U6
20:20
Наука
Ученые из Токио определили людей, которым проще выучить новый язык
20:20
Политика
Экс-президент Украины Кравчук назвал условие сохранения формата Минских соглашений
20:18
Экономика
Стартовали продажи новых электрокаров e-Tron GT от Audi
20:17
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева проигнорировала день рождения бывшей подруги Иды Галич
20:16
Происшествия
Полиция Германии раскрыла сеть по распространению детского порно в DarkNet
20:15
Экономика
Экономист МГУ нашел уязвимое место американского доллара
20:11
Весь мир
Массовый марш против миссии ООН в ЦАР пройдет по улицам Банги 6 мая
20:07
Шоу-бизнес
Вдова Табакова впервые вышла в свет после скандального заявления Прокловой
Все новости

Полиция Германии раскрыла сеть по распространению детского порно в DarkNet

Происшествия
Полиция Германии раскрыла сеть по распространению детского порно в DarkNet
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Берлин, 3 мая. Полицейские раскрыли в анонимном сегменте интернета DarkNet платформу, создатели которой распространяли детскую порнографию.

Сеть насчитывала более 400 тыс. членов, говорится в заявлении Федерального ведомства по уголовным делам. В Германии уже задержали троих граждан, еще одного подозреваемого по запросу Берлина арестовали в Парагвае. По предварительным данным, ликвидированная платформа существовала в Сети с июня 2019 года.

Бывшего защитника сборной ФРГ Кристофа Метцельдера приговорили к десяти месяцам тюремного заключения по делу о распространении детской порнографии, сообщало Федеральное агентство новостей. Осужденный признал вину и отказался от ордена «За заслуги перед Германией».

германия полиция детская порнография
Комментировать
Самое популярное
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Политика 98022 1 мая 2021
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 45259 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 35723 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Политика 33412 2 мая 2021
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
Общество 33055 2 мая 2021
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
Все новости / Происшествия / Полиция Германии раскрыла сеть по распространению детского порно в DarkNet
Рейтинг@Mail.ru