Полиция Германии раскрыла сеть по распространению детского порно в DarkNet

Берлин, 3 мая. Полицейские раскрыли в анонимном сегменте интернета DarkNet платформу, создатели которой распространяли детскую порнографию.

Сеть насчитывала более 400 тыс. членов, говорится в заявлении Федерального ведомства по уголовным делам. В Германии уже задержали троих граждан, еще одного подозреваемого по запросу Берлина арестовали в Парагвае. По предварительным данным, ликвидированная платформа существовала в Сети с июня 2019 года.

Бывшего защитника сборной ФРГ Кристофа Метцельдера приговорили к десяти месяцам тюремного заключения по делу о распространении детской порнографии, сообщало Федеральное агентство новостей. Осужденный признал вину и отказался от ордена «За заслуги перед Германией».