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Экономист МГУ нашел уязвимое место американского доллара

Экономика
Экономист МГУ нашел уязвимое место американского доллара
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 3 мая. Статус мировой валюты может серьезно навредить американскому доллару. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов.

Специалист подчеркнул, что отказ России от доллара не повлияет на судьбу нацвалюты США. Как объяснил Колганов, РФ не самый главный торговый партнер Соединенных Штатов. Ее доля в глобальной торговле, опирающейся на доллар, не настолько велика, уточнил собеседник "Вечерней Москвы".

Серьезные проблемы американской валюте могут принести Китай, ЕС, Индия и Бразилия, считает экономист. По его словам, если эти страны откажутся от доллара в международных расчетах, то это будет означать начало серьезных проблем для валюты. Колганов добавил, что заменить доллар в качестве резервного платежного средства может китайский юань или валюты других стран.

Финансовый аналитик Сергей Дроздов ранее назвал главную опасность инвестиций в доллары. Он также отметил, что политика администрации президента США Джо Байдена провоцирует рост госдолга страны и ухудшение платежного баланса.

сша доллар колганов международная торговля
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