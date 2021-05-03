Обозреватель Руслан Захаркин прокомментировал голодную смерть 40-летнего блогера

Российский блогер Виталий Выграновский умер от голода в Абхазии. Общественный деятель, светский обозреватель Руслан Захаркин прокомментировал ФАН голодную смерть 40-летнего блогера.

Как оказалось, погибший блогер решил испытать свой организм и проверить, сможет ли он выдержать без еды 40 дней. О том, как проходил эксперимент Выграновский рассказывал в Сети. Скорее всего это голодание, ставшее в последствии роковым, должно было привлечь внимание аудитории, а привлекло смерть.

«Это нонсенс. Человек добровольно отказался от еды и воды, осознавая, что это опасно. Зачем? Меня поражает глупость некоторых людей, которые всеми правдами и неправдами пытаются прославиться в ущерб здоровью. Разве блог стоит слез матери и разочарования отца? Разве какие-то просмотры могут сравниться с человеческой жизнью?» — негодующе вопрошает Захаркин.

Руслан Захаркин /

Общественник сам знаком не понаслышке со сферой блогерства. И даже вспоминает, что молодые люди с давних пор выбирали для привлечения аудитории не самые адекватные методы.

«15 лет назад, чтобы прославиться, люди обнажались и делали непонятные перформансы без трусов. Итог — позорное клеймо на всю жизнь и статус «обнаженки». Лет 10 назад появились зацеперы и руферы, которые забирались на высотки и прыгали с крыши на крышу или катались на электричках. Итог плачевный — большой процент таких экстремалов просто погибал», — говорит собеседник ФАН.

С годами, по мнению Руслана Захаркина, дела с блогерами и их сомнительными «PR-кампаниями» не стали лучше. Жадные до славы, они забивают себе глаза татуировками, прыгают в Амазонку к пираньям, пытаются искупаться в ванне с работающим феном, делают сами себе какие-то операции — лишь бы словить хайп любой ценой.

pixabay.com / PD

«Человек сам решает, как ему распорядиться своей жизнью, здоровьем и телом, однако я никому не рекомендую голодать так же, как этот парень — вы можете умереть. Жалко ли мне этого парня? Ответ — нет. Жалко ли мне родителей? Да», — отметил Руслан.

Сам светский обозреватель выступает за здоровый образ жизни, активную жизненную позицию и саморазвитие. И не устает повторять об этом и продвигать свои идеи в массы.

«Займитесь самообразованием, к примеру, изучите криптовалютный рынок, ходите в тренажерный зал, занимайтесь своей личной жизнью. Зачем себя истязать? Это не круто и не вкусно — это больно и мучительно. Сходите в армию, наконец, как я. 15 мая меня забирают — кому не хватает острых ощущений, рекомендую побегать с автоматом и поучиться мужскому делу», — заключил собеседник ФАН.

Нередко «блогерские забавы» могут доставлять не только неудобство, но и нести настоящую опасность для общества. Одним из последних резонансных случаев произошел с блогером Эдвардом Билом, когда тот попал в аварию на Садовом кольце. Историк, режиссер, публицист Евгений Понасенков назвал его «обнаглевшим животным», а Руслан Захаркин выступил с предложением засадить блогера в тюрьму на долгие годы.