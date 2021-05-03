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Переходный военный совет Чада утвердил состав правительства республики

Весь мир
Переходный военный совет Чада утвердил состав правительства республики
ТАСС  /  CHRISTOPHE PETIT TESSON / POOL / EPA

Нджамена, 3 мая. Глава переходного военного совета Чада (ПВС) Махамат Деби декретом № 6 от второго мая 2021 года назначил членов переходного правительства республики. Об этом сообщил официальный представитель ПВС генерал-майор Азем Бермандоа Агуна.

В новый государственный орган вошли 40 министров и заместителей. Трое из них являются представителями оппозиции. Лидер «Партии за свободу и развитие» Махамат Ахмат Альхабо стал министром юстиции и прав человека. Глава «Национального движения за перемены в Чаде» Махамат Ахмат Лазина вошел в департамент окружающей среды и рыболовства. И единственная женщина-кандидат на прошедших выборах президента, руководитель партии «За демократию и независимость» Лидия Биссемда заняла пост министра высшего образования.

Также в переходное правительство вошли представители прежней власти, среди которых Тахир Хамид Нгуилин (министр финансов и бюджета), Идрис Салех Башар (министр почты и цифровой экономики), Исса Дубраг (министр экономики и планирования), Амина Присцилла Лонго (министр по делам женщин и защите детей), Абдулай Сабр Фадул (министр здравоохранения), Паталет Гео (министр по развитию туризма, культуры и ремесел) и другие.

Причиной формирования переходного правительства Чада стала смерть избранного президента республики Идриса Деби во время поездки к войскам. Глава государства отправился поддержать армию, ведущую бои с военно-политической группировкой «Фронт перемен и согласия в Чаде», получил тяжелое ранение и 20 апреля скончался в госпитале.

После смерти Деби в стране сформирован переходный военный совет, который возглавил сын бывшего президента Махамат, приостановлено действие конституции, распущены правительство и национальная ассамблея, объявлен 18-месячный переходный период и введен комендантский час.

африка чад
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