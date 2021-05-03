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Шоу-бизнес
Вдова Табакова впервые вышла в свет после скандального заявления Прокловой
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Вдова Табакова впервые вышла в свет после скандального заявления Прокловой

Шоу-бизнес
Вдова Табакова впервые вышла в свет после скандального заявления Прокловой
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 3 мая. Российская актриса Марина Зудина появилась на открытии фотовыставки Юрия Роста. Выход артистки стал первым после скандального заявления актрисы Елены Прокловой о домогательствах.

Выставка известного фотографа проходит в галерее ГУМа. На мероприятии засветились многие артисты, в том числе и вдова Олега Табакова, чьи портреты украсили стены здания. Для выхода в свет звезда сериала «Содержанки» надела насыщенно-красные классические брюки, блузку с леопардовым принтом и темно-синее пальто бренда Louis Vuitton.

«Друзья друзьям! Современники «Современнику»! Благодарность всем шестидесятникам за их уникальность, талант, масштаб личностей, бескомпромиссность в жизни и искусстве! За то, что сформировали не одно поколение! Вы великое поколение и аналогов нет! Фото с открытия выставки художника-фотографа Юрия Роста. Спасибо», — написала Зудина в Instagram.

Поклонники отметили, что после произошедшего скандала Зудина выглядит прекрасно. Фолловеры стали уверять своего кумира, что она должна продолжать выглядеть так же ослепительно, чтобы никто даже не смел плохо подумать о ней и ее семье.

«Выглядите прекрасно всем назло. Чтобы никакие Прокловы и плохого не подумали»;

«Какая милая и красивая, всегда на улыбке! Здоровья и женского счастья вам, Марина. Рады, что вы не закрылись от всех из-за произошедшего»;

«Обворожительная и прекрасная. Слов нет. Олег Павлович гордился бы вами», — подчеркнули поклонники звезды.

Скандал произошел после заявления актрисы Елены Прокловой о домогательствах в юношестве. Поклонники решили, что извращенцем, пристававшим к девочке, был актер Олег Табаков. На актрису накинулись почти все звезды отечественного шоу-бизнеса, в том числе и Зудина. На стороне Прокловой остались единицы. Поддержала ее и скандальный блогер Лена Миро.

instagram проклова зудина
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