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Крупнейший оператор США Verizon продает Yahoo и AOL

Экономика
Крупнейший оператор США Verizon продает Yahoo и AOL
Global Look Press  /  Pavlo Gonchar

Баскин-Ридж, 3 мая. Американская компания-оператор мобильной связи Verizon приняла решение о продаже Yahoo и AOL.

Находящиеся под управлением корпорации Verizon поисковая система Yahoo и американский медийный конгломерат AOL переходят под покровительство компании Apollo Global Management за 5 млрд долларов. Об этом пишет ТАСС.

Yahoo и AOL были куплены Verizon в 2015-2017 годах за сумму в 9 млрд долларов. Тогда руководство компании планировало разработать мощную альтернативу доминирующим на рынке Amazon, Facebook и Google, но соперничество провалилось, а Verizon вскоре начала закрывать долги новоприобретенных фирм при помощи других подразделений холдинга.

Новая сделка должна завершиться к концу текущего года. По соглашению, предыдущий владелец оставит за собой 10% в новой компании, которая будет основана после слияния Yahoo и AOL. Впоследствии Apollo Global Management переведет Verizon 4,25 млрд долларов, а остатки будут переданы в форме других активов.

Недавно стало известно, что власти Соединенных Штатов стараются повлиять на проведение сделок по слиянию и поглощению компаний. В Сенате прорабатывают возможность запрета поглощения крупными концернами более маленьких компаний.

yahoo verizon AOL Apollo Global Management
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