Хоккейный турнир в честь Дня Победы стартовал на Северном флоте

Североморск, 3 мая. Хоккейный турнир «Кубок Победы», посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стартовал на Северном флоте.

Герой России адмирал Александр Моисеев руководил торжественной церемонией открытия. Она состоялась на ледовой арене Северного флота в Североморске.

В соревновании участвуют четыре команды Северной военной хоккейной лиги: «К-21» штаба и управления Северного флота, «Гроза» армии ВВС и ПВО, «Спасатель» управления поисковых и аварийно-спасательных работ и «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил. В состав четырех команд также вошли участники других сборных лиги подходящей возрастной категории. Согласно возрастным ограничениям турнира, всем хоккеистам не меньше 43 лет.

В первой игре турнира победу одержала команда штаба флота «К-21». Она обыграла «Спасателей» со счетом 4:3.

Турнир в честь Дня Победы продлится до 7 мая. В ходе него все команды сыграют друг с другом, победитель будет определен по очкам и разнице забитых и пропущенных шайб.

Ранее сообщалось, что морская пехота Северного флота пройдет по Красной площади на параде Победы в Москве.