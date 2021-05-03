В зоне ответственности ВСУ обнаружены более 100 взрывных устройств у жилых домов

Луганск, 3 мая. Саперы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям зафиксировали свыше 100 взрывных устройств около жилых домов в населенных пунктах Донбасса.

Обследование проводилось в зоне ответственности 80-й и 14-й бригад Вооруженных сил Украины. Более 100 взрывных устройств были найдены и обезврежены в районе населенных пунктов Мирная Долина и Сизое, сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Найденные взрывные устройства запрещены Женевской конвенцией. Речь идет о 67 противопехотных минах ПМН-2 и 45 противотанковых минах ТМ-62.

Ранее стало известно, что ВСУ привлекли британских и американских специалистов к разминированию местности в Донбассе.