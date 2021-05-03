Житель Воронежа обиделся на подругу за оскорбление и зарезал ее

Воронеж, 3 мая. Сотрудники СК возбудили уголовное дело по факту убийства 42-летней женщины. Медики не успели спасти ее.

По предварительной информации, 66-летний мужчина, неоднократно судимый за убийства, выпивал вместе со знакомым и его подругой. Во время застолья хозяину показалось, что женщина оскорбила его.

В ответ он ударил погибшую по голове 1,5-литровой бутылкой с водой, а затем воткнул нож ей в горло. Друг подозреваемого вызвал скорую, но спасти женщину не удалось. Правоохранители задержали мужчину. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Словесная перепалка двух собутыльников привела к смерти мужчины от множества колото-резаных ранений, сообщал ФАН. Главного подозреваемого задержали.