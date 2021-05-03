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Дудчак рассказал о независимости Донбасса от экономики Украины

Экономика
Дудчак рассказал о независимости Донбасса от экономики Украины
Новостное агентство «Харьков».  /  Андрей Тюнников

Москва, 3 мая. Экономист и политолог указал на повышение экономической автономности Донбасса вследствие ошибок и бездействия Киева по Минским соглашениям.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее отметил, что промышленные предприятия Донбасса способны жить вне украинской экономики, так как обладают экспортным потенциалам. В свою очередь политолог Александр Дудчак в комментарии изданию «Экономика сегодня» заявил, что ЛНР и ДНР не просто стали самостоятельными — они независимы от Украины.

«Если говорить о возможном автономном существовании, то в мире найдется мало стран, которые могли бы себе такое позволить. Но дело в том, что у Донбасса был и остается по-прежнему очень мощный промышленный потенциал, позволяющий производить продукцию, имеющую спрос на внешних рынках», — утверждает он.

Он напомнил, что в то время, как в Киеве выступали против народных республик, ее жители прилагали максимум усилий для того, чтобы выжить. Эксперт отмечает, что предприятия Донбасса уже взаимодействуют с внешним миром, но они нуждаются в хорошей загрузке, чтобы обеспечить производство заказами. По мнению Дудчака, в будущем ЛНР и ДНР смогут работать со странами Евразийского экономического союза.

В то же время ВСУ продолжают следовать прежнему курсу, направленному на эскалацию конфликта в регионе — украинские военнослужащие разместили более 80 единиц военной техники в Донбассе за неделю.

донбасс экономика дудчак еэс экономический союз
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