Массовый марш против миссии ООН в ЦАР пройдет по улицам Банги 6 мая

Банги, 3 мая. Центральноафриканское общественное движение Galaxie 3003 планирует провести демонстрацию против присутствия в ЦАР многопрофильной мисси ООН (МИНУСКА). Мероприятие намечено на четверг, 6 мая.

В обращении по радио координатор движения Блез Дидасьен Косимачи призвал жителей восьми районов Банги и Бимбо принять участие в массовом марше.

Мероприятие начнется в 7:30 утра по местному времени на центральном стадионе столицы. Оттуда колонна протестующих проследует к представительству МИНУСКА, где передаст сотрудникам миссии меморандум, свидетельствующий о недовольстве граждан республики деятельностью «голубых касок» и лично представителя генерального секретаря ООН в Банги Манкера Ндиай.

Global Look Press / Tai Jianqiu

Демонстрация, анонсированная Galaxie 3003, носит исключительно мирный характер и организуется с разрешения правоохранительных органов республики. Участников мероприятия просят в обязательном порядке использовать санитарные маски.

Недовольство центральноафриканцев связано с призывом руководства миссии к диалогу с боевиками, которые пытались помешать проведению декабрьских выборов и осуществляли нападения на мирных жителей. Также граждане ЦАР обращают внимание на плотное сотрудничество «голубых касок» с радикалами.

На данный момент действовавшие в стране вооруженные бандформирования разбиты, и на территории республики остаются лишь мелкие группы боевиков. Правительство уже переключается на развитие экономики. Однако МИНУСКА продолжает попытки легитимизировать бандитов, что идет в разрез как с требованиями местных жителей, так и с позицией президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера.