В Саратовской области машина с тремя детьми попала в ДТП

Саратов, 3 мая. В Вольске произошло ДТП, в результате которого столкнулись две легковые машины.

В одном из авто находилось трое детей. Инцидент произошел возле поселка Откормсовхоз, где на повороте столкнулись Kia Rio и Lada Granta. В последнем автомобиле находились пять человек.

Пострадавших в результате ДТП нет, машины получили технические повреждения. Вольские правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Бензовоз загорелся после столкновения с фурой под Екатеринбургом, сообщал ФАН. Из-за ДТП наблюдается серьезный затор на трассе.